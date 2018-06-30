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И даже Зианджа: Павел Зибров составил топ-5 сексуальных украинок

Комментариев: 1
Народный артист Украины Павел Зибров признался, кого в украинском шоу-бизнесе считает сексуальным.
Павел Зибров составил топ-5 сексуальных украинок
Павел Зибров составил топ-5 сексуальных украинок
пресс-служба канала 1+1

Легендарный украинский певец Павел Зибров назвал 5 самых сексуальных женщин в украинском шоу-бизнесе.

Откровенное признание народный артист Украины сделал в передаче "Слава +".

Свой топ Зибров начал с артистки Светланы Лободы, которая на днях засветилась в компании фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна в Москве. Им давно приписывают роман, однако ни Светлана, ни Тилль никак не коментируют свои отношения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goodnight😍

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

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Также сексуальными певец назвал Ани Лорак и Наталью Валевскую, которая недавно кардинально сменила имидж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🙏🏽Thank you 4 500 000🍋

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💬 Краса починається з любові до себе 💛💙 ⠀ Як би багато не було у вас справ, як би по хвилинах ні був розписаний ваш графік (як мій, наприклад), не забувайте про любов, турботу і увагу до себе. Це важливо для успіху, гармонії і щастя. З початком тижня вас! Все зможемо і встигнемо))) ⠀ ------------------------------------------------------------------------ VALEVSKA⠀ ПАЛАЛА MEGA SHOW:⠀ 📆 10 та 11 грудня Київ⠀ 📌 МЦКіМ (Жовтневий палац)⠀ 🎫 Купити квитки ↪️ https://natalya-valevskaya.ticketsbox.com/ua/ (активне посилання в шапці профілю) ⠀ #наталіявалевська #igkiev #valevska #valevskaya #valevskayashow #singer

Публикация от VALEVSKA (@valevska_official)

А Настя Каменских, выступающая под псевдо NK, является, по мнению Зиброва, настоящей секс-бомбой.

В топ-5 вошла даже певица-трансгендер Зианджа, которая ранее была известна как выпускник "Фабрики звезд" Борис Апрель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#coffeedate

Публикация от Зианджа (@ziasphere)

Напомним, участница "Топ-модели по-украински" Аня Троян рассказала о сексе на проекте.

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Теги: Павел Зибров, Зианджа, Слава +, Ани Лорак, Светлана Лобода, Наталья Валевская, Настя Каменских, видео, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
mobi2020    01.11.2018, 11:29
Оценка:  0
mobi2020
У Зиброва на старости какая-то косоокость появилась, чтобы лАбАду сексуальной считать. А кУек, на ней столько гримма.
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