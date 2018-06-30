И даже Зианджа: Павел Зибров составил топ-5 сексуальных украинок
Легендарный украинский певец Павел Зибров назвал 5 самых сексуальных женщин в украинском шоу-бизнесе.
Откровенное признание народный артист Украины сделал в передаче "Слава +".
Свой топ Зибров начал с артистки Светланы Лободы, которая на днях засветилась в компании фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна в Москве. Им давно приписывают роман, однако ни Светлана, ни Тилль никак не коментируют свои отношения.
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Также сексуальными певец назвал Ани Лорак и Наталью Валевскую, которая недавно кардинально сменила имидж.
💬 Краса починається з любові до себе 💛💙 ⠀ Як би багато не було у вас справ, як би по хвилинах ні був розписаний ваш графік (як мій, наприклад), не забувайте про любов, турботу і увагу до себе. Це важливо для успіху, гармонії і щастя. З початком тижня вас! Все зможемо і встигнемо))) ⠀ ------------------------------------------------------------------------ VALEVSKA⠀ ПАЛАЛА MEGA SHOW:⠀ 📆 10 та 11 грудня Київ⠀ 📌 МЦКіМ (Жовтневий палац)⠀ 🎫 Купити квитки ↪️ https://natalya-valevskaya.ticketsbox.com/ua/ (активне посилання в шапці профілю) ⠀ #наталіявалевська #igkiev #valevska #valevskaya #valevskayashow #singer
А Настя Каменских, выступающая под псевдо NK, является, по мнению Зиброва, настоящей секс-бомбой.
В топ-5 вошла даже певица-трансгендер Зианджа, которая ранее была известна как выпускник "Фабрики звезд" Борис Апрель.
Напомним, участница "Топ-модели по-украински" Аня Троян рассказала о сексе на проекте.
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