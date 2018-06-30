И даже Зианджа: Павел Зибров составил топ-5 сексуальных украинок

Народный артист Украины Павел Зибров признался, кого в украинском шоу-бизнесе считает сексуальным.

Легендарный украинский певец Павел Зибров назвал 5 самых сексуальных женщин в украинском шоу-бизнесе.

Откровенное признание народный артист Украины сделал в передаче "Слава +".

Свой топ Зибров начал с артистки Светланы Лободы, которая на днях засветилась в компании фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна в Москве. Им давно приписывают роман, однако ни Светлана, ни Тилль никак не коментируют свои отношения.

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Также сексуальными певец назвал Ани Лорак и Наталью Валевскую, которая недавно кардинально сменила имидж.

А Настя Каменских, выступающая под псевдо NK, является, по мнению Зиброва, настоящей секс-бомбой.

В топ-5 вошла даже певица-трансгендер Зианджа, которая ранее была известна как выпускник "Фабрики звезд" Борис Апрель.

Напомним, участница "Топ-модели по-украински" Аня Троян рассказала о сексе на проекте.