10 августа известному телеведущему Григорию Герману исполняется 44 года.

День рождения Григория Германа: Интересные факты о телеведущем пресс-служба

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Сегодня, 10 августа, ведущему программ “Утро с Украиной“, “Родственники в турне“ и “Свекровь и невестка“ на канале “Украина“ - исполняется 44 года. Предлагаем интересные факты об имениннике:

Григорий Герман начал карьеру в медиа в 1992 году, тогда он стал ведущим на радио, с 2006 работает на украинских каналах, а в 2017 Григорий стал лицом канала “Украина“.

День рождения Григория Германа: Интересные факты о телеведущем пресс-служба

Голосом телеведущего говорят персонажи фильмов: “Трансформеры“, “Пираты Карибского моря“, “Американский гангстер“ и др.

Григорий ведет свой блог “Кухня Германа“, в котором делится лучшими рецептами. Также он выступает кулинарным экспертом канала “Украина“ и имеет собственную рубрику “Кулинарный батл“ в программе “Утро с Украиной“.

День рождения Григория Германа: Интересные факты о телеведущем пресс-служба

Читай также: Екатерина Кухар рассказала о женской дружбе и показала детские фото Женат на телеведущей Ирине Флоровой, вместе с которой воспитывает двух сыновей 5-летнего Данилу и 2-летнего Луку.

Женат на телеведущей Ирине Флоровой, вместе с которой воспитывает двух сыновей 5-летнего Данилу и 2-летнего Луку. С женой Григорий познакомился на одном телевизионном проекте – они работали вместе, а в последний съемочный день, проводив девушку домой, он понял, что не представляет свою дальнейшую жизнь без неё и начал добиваться.

День рождения Григория Германа: Интересные факты о телеведущем пресс-служба

Григорий признается – с женой у них партнерские отношения и все решения они принимают коллегиально. Телеведущие вместе зарабатывают и хранят очаг: “Ирина хранит и чистит очаг, а я на нем готовлю“, – говорит Григорий Герман.

День рождения Григория Германа: Интересные факты о телеведущем пресс-служба

Жизненный принцип Григория Германа: “Чудеса случаются! Достаточно их просто сделать самому!“.

Каждое воскресенье Григорий с женой и детьми обязательно проводят выходной в узком семейном кругу, и мало что может нарушить их планы.

День рождения Григория Германа: Интересные факты о телеведущем пресс-служба

Читай также: Знаменитые украинские мужчины поделились откровениями о любви и отношениях Григорий Герман любит путешествовать по миру и чаще всего это делает вместе со своей семьей. Для отдыха телеведущий выбирает интересные города и страны, а также для себя и родных открывать новые туристические места в Украине. Но, несмотря ни на что, лучшим местом на земле телеведущий считает свой дом.

День рождения Григория Германа: Интересные факты о телеведущем пресс-служба

Ранее мы писали, что телеканал Украина снимает новый сериал “Будь что будет“.