Знаменитые украинские мужчины поделились откровениями о любви и отношениях

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В гости к ведущей Иванне Онуфрийчук на программу “Без краватки“ НЛО TV приходят знаменитые украинские мужчины. Интервью с ними – это всегда неожиданность, ведь каждый из героев уникален и откровенен.

Мы собрали ТОП фраз знаменитых украинцев о роли любви и отношений в их жизни.

“Ми з дружиною жили в цивільному шлюбу 10 років, і в нас не було дітей. Мої батьки переживали з цього приводу, а потім ми прийшли до моєї мами, сказали, що в нас буде дитина. І вона дуже спокійно це сприйняла. А батько стояв у кімнаті, спираючись на косяк, і почав потихенько сповзати (усміхається). Ця історія якось його шокувала, навіть коли ми повідомили про другу дитину. На четверту дитину вони вже реагували спокійно“. – Олег Скрипка , музыкант, лидер группы “ВВ“.

“Знайомство з дружиною відбулось дуже нетрадиційно (сміється). Ми мали виступати на корпоративі турфірми, де працювала Марія (дружина Андрія, – журн.). Нас запросили на один із концертів на цьому святі – там ми випили… А прийшов я до тями вже тоді, коли цілувався з дуже красивою дівчиною, що на мене зовсім не схоже, бо я дуже сором’язливий (сміється). Причому потім, коли я спитав у дружини про її перші відчуття від знайомства зі мною, вона також сказала, що була в такому самому стані, і перше, що вона пам’ятає – це поцілунок зі мною (усміхається). До речі, ми з тих пір і не розлучались. Кожен повернувся до свого номеру в готелі. По поверненню додому ми довго шукали один одного і через три тижні одружилися“. – Андрей Бурым, актер.