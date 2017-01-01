28 сентября артистка выступит в столичном Caribbean Club Concert-Hall.

TAYANNA даст большой сольный концерт в Киеве пресс-служба

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28 сентября фантастическая TAYANNA выступит с большим сольным концертом в столичном Caribbean Club Concert-Hall. Певица представит новые песни, а также исполнит любимые всеми хиты “Фантастична Жінка“, “Шкода“, “Леля“, “Як плакала вона“ и другие.

TAYANNA даст большой сольный концерт в Киеве пресс-служба

Кроме того, впервые для киевской публики TAYANNA исполнит чарующий трек “Мурашки“, презентация которого состоялась 23 июля на YouTube-канале певицы.

TAYANNA даст большой сольный концерт в Киеве пресс-служба

Читай также: Вдохновленная летом: TAYANNA выпустила чарующий сингл "Мурашки" Сольный концерт в Киеве жду с нетерпением, ведь каждая встреча с моими слушателями - это особая магия музыки и любви, которая ощущается на протяжении всего выступления. А это очень заряжает и мотивирует, поэтому готовлю любимые и новые песни, - поделилась певица.

TAYANNA даст большой сольный концерт в Киеве пресс-служба

Напомним, что в декабре 2017 года TAYANNA была удостоена одной из крупнейших украинских музыкальный премий “M1 Music Awards 2017“ в номинации “Прорыв года“, а в 2018 году певица получила сразу две статуэтки премии “Золота Жар-птиця“ в номинациях “Клип года“ и “Певица года“.

Медиа партнер концерта - Радио NRJ.

Спонсор концерта - джин Gordon's Premium Pink.

TAYANNA даст большой сольный концерт в Киеве пресс-служба

Ранее мы писали, что TAYANNA станет ведущей передачи о звездах.