В Инстаграм появился аккаунт, который популяризирует украинского гения.

Тарас Шевченко ездит в метро и ест суши: Сеть поразил двойник "Кобзаря" instagram.com/shev_che

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В Сети набирает обороты необычная инициатива, которая популяризирует украинского “Кобзаря“ Тараса Шевченко. В Инстаграм украинский блогер, похожий на Шевченко, публикует фото и видео, а также записывает Инста-сториз о жизни Кобзаря в современном Киеве. Первый пост появился 23 июля. За это время на странице появилось 16 фотографий.

Так, есть фото, где Шевченко голосует на дороге, с намерением “попасть в столицу“.

Еще на одном снимке Кобзарь учится есть суши палочками.

Также “Тарас Григорьевич“ сфотографировался со своим изображением на 100-гривневой купюре.

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Сейчас у страницы блогера почти три тысячи поклонников.

К слову, художник Андрей Ермоленко в 2016-м нарисовал серию портретов “Наш Шевченко“, где изображал Кобзаря суперменом, рок-звездой и байкером. А преподаватели украинской литературы и истории нового поколения используют в лекциях о Шевченко необычные истории его жизни, которые раньше не освещались - такие как его бурные романы или историю автопортрета, где Тарас Григорьевич изобразил себя голым. По мнению исследователей, давно пора “снять с Шевченка каракулевую шапку“ и воспринимать Кобзаря интересным и весьма неординарным, каким он, собственно, и был. Также в Украине проводится ежегодный рок-фестиваль, посвященный поэту, “Ше.Фест“.

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