День рождения Лизы Кудроу: ТОП-10 фактов о звезде сериала "Друзья"
Сегодня актрисе Лизе Кудроу исполняется 56 лет.
Сегодня, 30 июля, свой 56-й день рождения отмечает американская актриса, звезда культового сериала “Друзья“Лиза Кудроу.
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В честь праздника Ivona подготовила подборку интересных фактов из жизни именинницы.
- 1. Лиза Кудроу родилась в богатой и известной еврейской семьи, предки которой были эмигрантами из Белоруссии. Отец актрисы Ли работал невропатологом, а мама Недра занималась туристическим бизнесом.
- 2. Кудроу получила степень бакалавра в области биопсихологии. Также она изучала французский язык.
- 3. Лиза Кудроу начала свою карьеру артистки в качестве комика в стенд-ап труппе The Groundlings.
Читай также: “Друзья“ снова вместе: Кортни Кокс показала селфи с коллегами по сериалу4. В 1992 году она получила второстепенную роль официантки Урсулы Буффе в ситкоме в сериале “Без ума от тебя“. После этого ей досталась роль в сериале “Друзья“, где она играла сестру-близнеца Урсулы, Фиби Буффе.
- 5. За роль Фиби Кудроу получила премию “Эмми“ в 1998 году. Ее чаще других актеров сериала номинировали на эту награду (шесть раз).
- 6. В 31 год исполнился 31 год Лиза вышла замуж за владельца рекламного бизнеса Мишеля Стерна. В 1998 году у пары родился сын Джулиан Мюррэй.
- 7.Рост Лизы Кудроу - 173 см.
Читай также: Дочка Кортни Кокс примеряла платье, в котором мама снималась 20 лет назад8. Лиза Кудроу пробовала себя и в качестве продюсера. Она выступила одновременно продюсером и исполнительницей главной роли в сериале “Возвращение“.
- 9. Полное имя актрисы - Лиза Мария Диана Кудроу.
- 10. Лиза Кудроу - левша.
Ранее свой день рождения отметил исполнитель роли Джоуи Триббиани - Мэтт Леблан.
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