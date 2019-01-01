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День рождения Лизы Кудроу: ТОП-10 фактов о звезде сериала "Друзья"

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Сегодня актрисе Лизе Кудроу исполняется 56 лет.
День рождения Лизы Кудроу: ТОП-10 фактов о звезде сериала "Друзья"
День рождения Лизы Кудроу: ТОП-10 фактов о звезде сериала "Друзья"
Getty images

Сегодня, 30 июля, свой 56-й день рождения отмечает американская актриса, звезда культового сериала “Друзья“Лиза Кудроу.

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В честь праздника Ivona подготовила подборку интересных фактов из жизни именинницы.

  • 1. Лиза Кудроу родилась в богатой и известной еврейской семьи, предки которой были эмигрантами из Белоруссии. Отец актрисы Ли работал невропатологом, а мама Недра занималась туристическим бизнесом.

Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Getty images

  • 2. Кудроу получила степень бакалавра в области биопсихологии. Также она изучала французский язык.
  • 3. Лиза Кудроу начала свою карьеру артистки в качестве комика в стенд-ап труппе The Groundlings.

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    4. В 1992 году она получила второстепенную роль официантки Урсулы Буффе в ситкоме в сериале “Без ума от тебя“. После этого ей досталась роль в сериале “Друзья“, где она играла сестру-близнеца Урсулы, Фиби Буффе.

Актеры сериала
Актеры сериала "Друзья"
Getty images

  • 5. За роль Фиби Кудроу получила премию “Эмми“ в 1998 году. Ее чаще других актеров сериала номинировали на эту награду (шесть раз).
  • 6. В 31 год исполнился 31 год Лиза вышла замуж за владельца рекламного бизнеса Мишеля Стерна. В 1998 году у пары родился сын Джулиан Мюррэй.

Лиза Кудроу с мужем
Лиза Кудроу с мужем
Getty images

Ранее свой день рождения отметил исполнитель роли Джоуи Триббиани - Мэтт Леблан.

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Теги: Лиза Кудроу, Друзья
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Источник: ivona.bigmir.net

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