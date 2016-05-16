День рождения Олега Винника: Самые неожиданные образы певца
- Винник - кабальеро
Для своего недавнего клипа “Пчела Майа“ Олег предстал в образе горячего южного мачо.
- Дерзкий Винник
Артист частенько примеряет модные наряды, которые, нужно отдать должное, смотрятся отлично.
- Винник на рыбалке
Одним из многочисленных хобби Олега Винника является рыбалка. Разве он не прекрасен на фото с уловом?
- Винник на яхте
Недавно Олег устроил яркую фотосессию на борту яхты.
- Романтичный Олег Винник
В нескольких фотосессиях артист предстал в необычайно романтичном образе.
- Винник на природе
Как-то Олег добавил в Инстаграм фото с шашлычком.
- Винник в спортзале
Артист регулярно занимается - и это видно по его хорошей физической форме.
- Воинственный Олег Винник
Артист любит добавлять “живые“ фото - с прогулок и из путешествий.
- Олег Винник в вышиванке
Ко Дню вишыванки Олег выставил фото в национальной сорочке - однозначно она ему к лицу.
- Олег Винник на пляже
Также артист балует фанаток своими снимками с моря - и от него, действительно, сложно оторвать глаз.
- Подарки Олега Винника
А еще Олегу Виннику частенько дарят подарки - и он всегда благодарит поклонников в соцсетях.
- Торты
- Цветы
- Другие подарки
Ранее мы писали, что Потап и Настя отправились во второй медовый месяц.
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