Звезда "Мстителей" Элизабет Олсен объявила о помолвке

Бойфренд Элизабет Олсен сделал ей предложение после двух лет отношений.

Звезда цикла фильмов “Мстители“ Элизабет Олсен объявила о своей помолвке. Об этом сообщает People.

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Актриса, прославившаяся благодаря роли Ванды в фильмах Марвел, выйдет замуж за своего бойфренда - 30-летнего вокалиста группы Milo Greene Робби Арнетта.

Парень сделал актрисе предложение после двух лет отношений, и та согласилась. О том, когда будет свадьба пока не сообщается.

Впервые пара появилась на людях на церемонии награждения Оскар в сентябре 2018 года.

Звезда “Мстителей“ призналась, что начала ремонт в своем доме в Лос-Анджелесе, оставив помещение под детскую комнату.

Ранее сообщалось, что в Сети появилась удаленная сцена из “Мстителей: Финала“.