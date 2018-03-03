Звезда "Мстителей" Элизабет Олсен объявила о помолвке
Бойфренд Элизабет Олсен сделал ей предложение после двух лет отношений.
Звезда цикла фильмов “Мстители“ Элизабет Олсен объявила о своей помолвке. Об этом сообщает People.
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Актриса, прославившаяся благодаря роли Ванды в фильмах Марвел, выйдет замуж за своего бойфренда - 30-летнего вокалиста группы Milo Greene Робби Арнетта.
Парень сделал актрисе предложение после двух лет отношений, и та согласилась. О том, когда будет свадьба пока не сообщается.
Впервые пара появилась на людях на церемонии награждения Оскар в сентябре 2018 года.
Звезда “Мстителей“ призналась, что начала ремонт в своем доме в Лос-Анджелесе, оставив помещение под детскую комнату.
Ранее сообщалось, что в Сети появилась удаленная сцена из “Мстителей: Финала“.
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