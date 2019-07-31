“Я никогда не шучу": Снежана Егорова загадочно прокомментировала свою помолвку

Телеведущая Снежана Егорова рассказала, когда покажет своего избранника.

В понедельник, 29 июля, известная украинская актриса и ведущая Снежана Егорова сообщила, что готовится в третий раз выйти замуж. Так, 47-летняя артистка объявила о своей помолвке, изменив статус на своей странице в Facebook.

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Пока, что Снежана держит в тайне имя избранника и другие подробности предстоящей свадьбы. Но, сегодня, 31 июля, Егорова оставила в Facebook интригующее сообщение, в котором впервые прокомментировала изменения в своей личной жизни.

Ведущая написала, что это не шутка, как считают многие пользователи Сети. Артистка заявила, что раскроет подробности личной жизни, когда сама посчитает нужным. К посту артистка добавила видео со съемок для журнала Viva! в 2016 году.

“Я никогда не шучу. Всегда делаю то, что хочу. Расскажу, когда посчитаю нужным“, – написала Снежана Егорова.

Ранее сообщалось, что звезда "Женского Квартала" Алина Гордиенко выходит замуж.