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“Я никогда не шучу": Снежана Егорова загадочно прокомментировала свою помолвку

Комментариев: 2
Телеведущая Снежана Егорова рассказала, когда покажет своего избранника.
“Я никогда не шучу": Снежана Егорова загадочно прокомментировала свою помолвку
“Я никогда не шучу": Снежана Егорова загадочно прокомментировала свою помолвку
facebook.com/snezhana.egorova.9

В понедельник, 29 июля, известная украинская актриса и ведущая Снежана Егорова сообщила, что готовится в третий раз выйти замуж. Так, 47-летняя артистка объявила о своей помолвке, изменив статус на своей странице в Facebook. 

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Пока, что Снежана держит в тайне имя избранника и другие подробности предстоящей свадьбы. Но, сегодня, 31 июля, Егорова оставила в Facebook интригующее сообщение, в котором впервые прокомментировала изменения в своей личной жизни.

Ведущая написала, что это не шутка, как считают многие пользователи Сети. Артистка заявила, что раскроет подробности личной жизни, когда сама посчитает нужным. К посту артистка добавила видео со съемок для журнала Viva! в 2016 году.

“Я никогда не шучу. Всегда делаю то, что хочу. Расскажу, когда посчитаю нужным“, – написала Снежана Егорова.

Ранее сообщалось, что звезда "Женского Квартала" Алина Гордиенко выходит замуж.

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Теги: Снежана Егорова
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  31.07.2019, 15:36
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гость
Всем 100 тыс раз пох на тебя, старая кляча, и уж тем более на твои староамурные дела
GreenPeace!    31.07.2019, 15:18
Оценка:  0
GreenPeace!
Всем пох, но это еще раз говорит о том, что не стоило истерить из-за селюка Мухарского.
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