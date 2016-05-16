Олег Винник может быть разным – от красавца-мачо до обычного парня на рыбалке.

День рождения Олега Винника: Самые неожиданные образы певца instagram.com/olegg.vynnyk

Винник - кабальеро

Сегодня популярному певцу и яркому красавцу Олегу Виннику – 48 лет. Предлагаем вспомнить самые яркие и неожиданные образы артиста, а также подарки, которые он получал от поклонников.

Для своего недавнего клипа “Пчела Майа“ Олег предстал в образе горячего южного мачо.

Дерзкий Винник

Артист частенько примеряет модные наряды, которые, нужно отдать должное, смотрятся отлично.

Винник на рыбалке

Одним из многочисленных хобби Олега Винника является рыбалка. Разве он не прекрасен на фото с уловом?

Винник на яхте

Недавно Олег устроил яркую фотосессию на борту яхты.

Романтичный Олег Винник

В нескольких фотосессиях артист предстал в необычайно романтичном образе.

Винник на природе

Как-то Олег добавил в Инстаграм фото с шашлычком.

Винник в спортзале

Артист регулярно занимается - и это видно по его хорошей физической форме.

Воинственный Олег Винник

Артист любит добавлять “живые“ фото - с прогулок и из путешествий.

Олег Винник в вышиванке

Ко Дню вишыванки Олег выставил фото в национальной сорочке - однозначно она ему к лицу.

Олег Винник на пляже

Также артист балует фанаток своими снимками с моря - и от него, действительно, сложно оторвать глаз.

Подарки Олега Винника

А еще Олегу Виннику частенько дарят подарки - и он всегда благодарит поклонников в соцсетях.

Торты

Цветы

Другие подарки

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