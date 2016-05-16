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День рождения Олега Винника: самые неожиданные образы певца

Олег Винник может быть разным – от красавца-мачо до обычного парня на рыбалке.

День рождения Олега Винника: Самые неожиданные образы певца
День рождения Олега Винника: Самые неожиданные образы певца
instagram.com/olegg.vynnyk
Сегодня популярному певцу и яркому красавцу Олегу Виннику – 48 лет. Предлагаем вспомнить самые яркие и неожиданные образы артиста, а также подарки, которые он получал от поклонников.

  • Винник - кабальеро

Для своего недавнего клипа “Пчела Майа“ Олег предстал в образе горячего южного мачо.

  • Дерзкий Винник

Артист частенько примеряет модные наряды, которые, нужно отдать должное, смотрятся отлично.

  • Винник на рыбалке

Одним из многочисленных хобби Олега Винника является рыбалка. Разве он не прекрасен на фото с уловом?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поймал золотую рыбку 🐠

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

  • Винник на яхте

Недавно Олег устроил яркую фотосессию на борту яхты.

  • Романтичный Олег Винник

В нескольких фотосессиях артист предстал в необычайно романтичном образе. 

  • Винник на природе

Как-то Олег добавил в Инстаграм фото с шашлычком.

  • Винник в спортзале

Артист регулярно занимается - и это видно по его хорошей физической форме.

  • Воинственный Олег Винник

Артист любит добавлять “живые“ фото - с прогулок и из путешествий.

  • Олег Винник в вышиванке

Ко Дню вишыванки Олег выставил фото в национальной сорочке - однозначно она ему к лицу.

  • Олег Винник на пляже

Также артист балует фанаток своими снимками с моря - и от него, действительно, сложно оторвать глаз.

  • Подарки Олега Винника

А еще Олегу Виннику частенько дарят подарки - и он всегда благодарит поклонников в соцсетях.

  • Торты

  • Цветы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо, Одесса!

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

  • Другие подарки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приятно!

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

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Теги: Олег Винник, дни рождения звезд, праздники звезд, фото звезд, новости звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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