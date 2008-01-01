ТОП-10 секс-символов Украины 2021 года

Узнайте, кто из украинских знаменитостей попал в рейтинг самых сексуальных звезд 2021 года.

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Украинские звезды всегда стараются оставаться молодыми и привлекательными. Многие представители шоу-бизнеса худели, набирали вес, меняли имидж, делали пластические операции, но все равно оказались в списке звезд, которые являются секс-символами Украины. Ivona назвала десятку самых привлекательных звезд Украины в 2021 году.

Макс Барских

Известный украинский певец Макс Барских заполучил миллионы женских сердце еще в 2008 году, когда проходил кастинг на проект «Фабрика звезд-2». А в 2009 году выпустил первый альбом, под названием «1: Max Barskih». Сейчас же артист стал успешным сольным исполнителем. Он получает много наград, а его песни в лидерах топ-чартов.

Даша Астафьева

Украинская модель и певица Даша Остафьева получила всемирную известность, когда снялась в американском Playboy и подружилась с ее основателем, умершим 28 сентября, Хью Хефнером. В 2008 году знаменитость стала солисткой группы NikitA, которая распалась в 2017 году. Сейчас же Астафьева снимается в фильмах и строит сольную карьеру.

Тина Кароль

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Поп-дива Тина Кароль стала знаменитой после участия на фестивале «Новая волна 2005», где заняла второе место, а также получила специальный приз от Аллы Пугачевой — «Золотая звезда Аллы» и денежный приз в размере 50 тысяч долларов. Тогда и начался взлет в карьере начинающей певицы. Сейчас же звезда является тренером в вокальном проекте «Голос Страны 10» и успешной певицей, которая кардинально сменила имидж в 2021 году.

Оля Полякова

Украинская певица и телеведущая Оля Полякова стала известной на всю страну в мае 2013 года, когда презентовала сингл «Шлепки». А в 2021 году считается самой сексуальной и высокооплачиваемой певицей Украины.

Настя Каменских

Известная певица и бывшая участница дуэта «Настя и Потам» начала строить сольную карьеру в 2017 году. Также звезда заняла кресло судьи на вокальном шоу «Х-Фактор». А в 2019 году вышла замуж за бывшего коллегу и продюсера Алексея Потапенко, но до сих пор считается одной из самых сексуальных артистов Украины.

Олег Винник

Украинский певец Олег Винник получил признание украинской публики в 2011 году, когда вернулся в Украину и начал строить сольную карьеру. Артист не афиширует свою личную жизнь. Хотя все знают, что у него есть жена, которая подпевает ему на концертах, и уже взрослый сын. Но для многих «волчиц» он до сих пор холостяк.

Надя Дорофеева

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Украинская певица и видеоблогер Надя Дорофеева стала известной благодаря участию в дуэте «Время и Стекло», который распался в 2020 году. А в 2021 году представила сольный проект под названием «DOROFEEVA». Также певица состоит в браке с певцом Владимиром Дантесом, который также начал сольную карьеру в текущем году.

Влад Яма

Украинский танцор, а также судья телевизионного проекта «Танцюють всі!» Влад Яма прославился благодаря участия в танцевальном шоу в паре с Натальей Могилевской. После окончания шоу занял кресло судьи и строит карьеру не только танцора, но и критика таких шоу, как «У Украины есть талант», «Танцуют все!», «Модель XL» и «Лига Смеха».

Виталий Козловский

Заслуженный артист Украины Виталий Козловский прославился, когда победил в первом сезоне музыкального телепроекта «Шанс» в 2003 году. В 2012 году решил уйти от продюсера Игоря Кондратюка и начать свой музыкальный путь самостоятельно, записав песню «Сияние». Артист успешно строит карьеру и дает повод о себе говорить. В 2021 году он перекрасился в блондина и записал новый альбом «Мала танцюй».

Злата Огневич

Украинская певица и представительница Украины на конкурсе «Евровидение 2013» Инна Бордюг, известная как Злата Огневич строит успешную сольную карьеру. Звезда даже в 2014 году стала депутатом Верховной Рады Украины от партии Олега Ляшка. А в 2021 году Огневич стала участницей нового сезона шоу «Холостячка», премьера которого состоится этой осенью.

Автор: Леся Сайко

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