ТОП-10 секс-символов Украины 2021 года
Читай также: Джамала рассказала, как похудела на 12 кг за четыре месяца
Украинские звезды всегда стараются оставаться молодыми и привлекательными. Многие представители шоу-бизнеса худели, набирали вес, меняли имидж, делали пластические операции, но все равно оказались в списке звезд, которые являются секс-символами Украины. Ivona назвала десятку самых привлекательных звезд Украины в 2021 году.
Макс Барских
Известный украинский певец Макс Барских заполучил миллионы женских сердце еще в 2008 году, когда проходил кастинг на проект «Фабрика звезд-2». А в 2009 году выпустил первый альбом, под названием «1: Max Barskih». Сейчас же артист стал успешным сольным исполнителем. Он получает много наград, а его песни в лидерах топ-чартов.
Даша Астафьева
Украинская модель и певица Даша Остафьева получила всемирную известность, когда снялась в американском Playboy и подружилась с ее основателем, умершим 28 сентября, Хью Хефнером. В 2008 году знаменитость стала солисткой группы NikitA, которая распалась в 2017 году. Сейчас же Астафьева снимается в фильмах и строит сольную карьеру.
Тина Кароль
Читай также: Конфуз на Каннском фестивале: глава жюри случайно раскрыл интригу мероприятия
Поп-дива Тина Кароль стала знаменитой после участия на фестивале «Новая волна 2005», где заняла второе место, а также получила специальный приз от Аллы Пугачевой — «Золотая звезда Аллы» и денежный приз в размере 50 тысяч долларов. Тогда и начался взлет в карьере начинающей певицы. Сейчас же звезда является тренером в вокальном проекте «Голос Страны 10» и успешной певицей, которая кардинально сменила имидж в 2021 году.
Оля Полякова
Украинская певица и телеведущая Оля Полякова стала известной на всю страну в мае 2013 года, когда презентовала сингл «Шлепки». А в 2021 году считается самой сексуальной и высокооплачиваемой певицей Украины.
Настя Каменских
Известная певица и бывшая участница дуэта «Настя и Потам» начала строить сольную карьеру в 2017 году. Также звезда заняла кресло судьи на вокальном шоу «Х-Фактор». А в 2019 году вышла замуж за бывшего коллегу и продюсера Алексея Потапенко, но до сих пор считается одной из самых сексуальных артистов Украины.
Олег Винник
Украинский певец Олег Винник получил признание украинской публики в 2011 году, когда вернулся в Украину и начал строить сольную карьеру. Артист не афиширует свою личную жизнь. Хотя все знают, что у него есть жена, которая подпевает ему на концертах, и уже взрослый сын. Но для многих «волчиц» он до сих пор холостяк.
Надя Дорофеева
Читай также: Звезда «Тихого места» поделилась секретом счастливого брака
Украинская певица и видеоблогер Надя Дорофеева стала известной благодаря участию в дуэте «Время и Стекло», который распался в 2020 году. А в 2021 году представила сольный проект под названием «DOROFEEVA». Также певица состоит в браке с певцом Владимиром Дантесом, который также начал сольную карьеру в текущем году.
Влад Яма
Украинский танцор, а также судья телевизионного проекта «Танцюють всі!» Влад Яма прославился благодаря участия в танцевальном шоу в паре с Натальей Могилевской. После окончания шоу занял кресло судьи и строит карьеру не только танцора, но и критика таких шоу, как «У Украины есть талант», «Танцуют все!», «Модель XL» и «Лига Смеха».
Виталий Козловский
Заслуженный артист Украины Виталий Козловский прославился, когда победил в первом сезоне музыкального телепроекта «Шанс» в 2003 году. В 2012 году решил уйти от продюсера Игоря Кондратюка и начать свой музыкальный путь самостоятельно, записав песню «Сияние». Артист успешно строит карьеру и дает повод о себе говорить. В 2021 году он перекрасился в блондина и записал новый альбом «Мала танцюй».
Злата Огневич
Украинская певица и представительница Украины на конкурсе «Евровидение 2013» Инна Бордюг, известная как Злата Огневич строит успешную сольную карьеру. Звезда даже в 2014 году стала депутатом Верховной Рады Украины от партии Олега Ляшка. А в 2021 году Огневич стала участницей нового сезона шоу «Холостячка», премьера которого состоится этой осенью.
Автор: Леся Сайко
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Стало известно, где состоятся крестины дочери принца Гарри и Меган Маркл
- Отдых за границей: куда звезды советуют отправиться в отпуск летом 2021 год
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.