Кэти Перри лишили авторских прав на песню "Dark Horse" - СМИ

Суд Лос-Анджелеса признал певицу Кэти Перри виновной в нарушении авторских прав при написании песни Dark Horse, выпущенной в 2013 году. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил журнал Billboard.

Читай также: Платиновая блондинка: Кэти Перри похвастался кардинальной сменой имиджа

Отмечается, что жюри присяжных федерального суда Лос-Анджелеса сошлось во мнении, что певица при создании своего произведения умышленно или неумышленно скопировала музыкальную составляющую песни Joyful Noise американского рэпера Маркуса Грея по прозвищу Flame, записанную в 2008 году.