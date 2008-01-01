Кэти Перри лишили авторских прав на песню "Dark Horse" - СМИ
Суд Лос-Анджелеса решил, что Кэти Перри скопировала музыкальную составляющую песни "Joyful Noise" рэпера Маркуса Грея.
Суд Лос-Анджелеса признал певицу Кэти Перри виновной в нарушении авторских прав при написании песни Dark Horse, выпущенной в 2013 году. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил журнал Billboard.
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Отмечается, что жюри присяжных федерального суда Лос-Анджелеса сошлось во мнении, что певица при создании своего произведения умышленно или неумышленно скопировала музыкальную составляющую песни Joyful Noise американского рэпера Маркуса Грея по прозвищу Flame, записанную в 2008 году.
Joyful Noise - Flame feat. Lecrae
Katy Perry - Dark Horse (Official) ft. Juicy J
Вместе с Перри виновными в плагиате признаны ее продюсеры и соавторы Лукас Готтвальд, Карл Сэндберг, Генри Уолтер и Сара Хадсон, рэпер Juicy J (Джордан Хьюстон), исполнивший один из куплетов песни Dark Horse, а также звукозаписывающая компания Capitol Records.
Читай также: Модный выход: Кэти Перри примерила платье украинского брендаТеперь суд должен определиться с мерой пресечения для нарушителей авторских прав. Как уточняет Billboard, иск против Перри был подан в 2014 году.
Ранее сообщалось, что Кэти Перри выпустила первый клип после длительного перерыва.
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