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Кэти Перри лишили авторских прав на песню "Dark Horse" - СМИ

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Суд Лос-Анджелеса решил, что Кэти Перри скопировала музыкальную составляющую песни "Joyful Noise" рэпера Маркуса Грея.
Кэти Перри лишили авторских прав на песню "Dark Horse" - СМИ
Кэти Перри лишили авторских прав на песню "Dark Horse" - СМИ
Getty images

Суд Лос-Анджелеса признал певицу Кэти Перри виновной в нарушении авторских прав при написании песни Dark Horse, выпущенной в 2013 году. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил  журнал Billboard.

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Отмечается, что жюри присяжных федерального суда Лос-Анджелеса сошлось во мнении, что певица при создании своего произведения умышленно или неумышленно скопировала музыкальную составляющую песни Joyful Noise американского рэпера Маркуса Грея по прозвищу Flame, записанную в 2008 году.

Joyful Noise - Flame feat. Lecrae

Katy Perry - Dark Horse (Official) ft. Juicy J

 
Вместе с Перри виновными в плагиате признаны ее продюсеры и соавторы Лукас Готтвальд, Карл Сэндберг, Генри Уолтер и Сара Хадсон, рэпер Juicy J (Джордан Хьюстон), исполнивший один из куплетов песни Dark Horse, а также звукозаписывающая компания Capitol Records.
 

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Теперь суд должен определиться с мерой пресечения для нарушителей авторских прав. Как уточняет Billboard, иск против Перри был подан в 2014 году. 
 
Ранее сообщалось, что Кэти Перри выпустила первый клип после длительного перерыва.
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Теги: Кэти Перри, Плагиат
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Источник: Ivona.bigmir.net

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