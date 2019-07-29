"Х-фактор": ТОП-10 интересных фактов о ведущей Даше Трегубовой

Ведущая юбилейного десятого сезона шоу “Х-фактор“ Даша Трегубова рассказала интересные факты о себе.

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Талантливая актриса и ведущая 10 сезона шоу “Х-фактор“ на телеканале СТБ Даша Трегубова рассказала десять самых интересных фактов о себе.

Лучшая ведущая года

За время работы на телевидении вела самые разнообразные проекты - утренние, кулинарные, автомобильные, социальные…В копилке есть награда лучшей ведущей года по версии одного популярного журнала.

“Х-фактор“ - это восторг

Обожаю этот проект - его энергию и талантливых людей. Самое ценное для меня - сообщения от участников, даже тех, кто не прошёл в тренировочный лагерь. Благодарят за поддержку, вдохновение и помощь. Они рады, что рядом была именно я. Это и есть мой “Х-фактор“.

Даша Трегубова пресс-служба

Ради хорошей роли готова на многое

В моей актерской копилке более 60 фильмов и сериалов. Еще 8 - как креативного продюсера. Для хорошей роли я готова на многое - снималась обнаженной, тонула в трехметровом бассейне спиной вниз, выполняла опасный трюк с аварией за рулем автомобиля, выкапывалась из могилы. И дважды получала статуэтку “самая успешная актриса“. Кстати, недавно сыграла главную роль в американском проекте. Снимал Анджей Секула - оператор Тарантино, с которым они сделали “Криминальное чтиво“, “Бешенные Псы“ и “Четыре комнаты“.

Обожает современных украинских поэтов

Год назад придумала поэтический проект “Даша читает“ - вместе с режиссером Сергеем Осокиным и оператором Максом Музычуком записала произведения современных украинских поэтов в собственном исполнении. Мы не ожидали такого успеха и резонанса! Спасибо моей невероятно крутой команде.

Даша Трегубова пресс-служба

Байкерша

До рождения Поли несколько лет водила байк - большой взрослый чоппер, на котором объездила почти полстраны и немножко Флориды. Может я и хотела бы быть Дивой, но во мне слишком много хулиганского. В школе была круглой отличницей с двойкой по поведению. (смеется)

Покорила Килиманджаро

Не упускаю возможности соединять путешествия с экстримом. Покорила Килиманджаро, прыгала с парашютом. Мне почти никогда не бывает страшно – только любопытно. Поэтому многое, что другие только хотели попробовать и испытать, я уже сделала. Мне постоянно нужно что-то новое — знания, навыки, еда, вещи, люди, впечатления, эмоции. Иначе кажется, что жизнь стоит на месте.

Даша Трегубова пресс-служба

Главная награда в жизни

Главная награда в жизни - это, конечно, дочь Полина. Обожаю ее. Полине всего 7 лет, но она талантлива и мудра не по годам. Видимо Вселенная решила, что такой импульсивной мне нужен такой рассудительный человек рядом.

Многогранный характер

Ужасно нетерпеливая! “Боже дай мне терпения и как можно скорее“ — это обо мне. Спонтанная и импульсивная - делаю и говорю, потом уже думаю. Бываю вспыльчивой, но мгновенно отхожу и снова готова к конструктивному диалогу. Но к этому моменту могу успеть “наломать дров“. Терпеть не могу снобизм и ханжество. Никто не вправе диктовать другим, как им жить, во что одеваться и кого любить. Со мной не всегда просто, но всегда интересно.

Даша Трегубова с дочерью пресс-служба

Умеет быть счастливой

Я умею быть счастливой, потому что не ставлю для счастья никаких условий. Наслаждаюсь тем, что дает мне Вселенная. Счастье - это вопрос формулировки - как ты сам оцениваешь свою жизнь. Проживаю год за десять. Если собрать события, проекты, людей и эмоции - это просто водоворот и карусель, но я такое обожаю. Когда мне становится плохо и грустно, вспоминаю притчу о мышках - “взбиваю масло“, а не иду на дно.

Что больше всего любит в людях

Верю, что главное в людях - энергия. Харизма, привлекательность, магнетизм и уверенность — это все о ней. Больше всего люблю в людях талант - искренне им восхищаюсь, поддерживаю и закрываю глаза на любые недостатки. Красота - в глазах смотрящего.

Даша Трегубова пресс-служба

Отметим, вокальное шоу “Х-фактор“ на СТБ отмечает 10-летие! Впервые этап кастингов украинского “Х-фактора“ превратился в звездный челлендж - четверка судей получила возможность передать свое место за столом жюри коллегам по шоу-бизнесу. Так в кресла жюри вернулись Дмитрий Шуров, Нино Катамадзе, Олег Винник и Игорь Кондратюк. Еще больше звезд поздравят проект теплыми пожеланиями и яркими выступлениями во время прямых эфиров.

Напомним, ранее мы писали о лучших образах Даши Трегубовой на “Х-факторе“.