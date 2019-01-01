Актриса и телеведущая показала стильный аутфит на вокальном проекте .

Лучшие образы Даши Трегубовой на "Х-факторе" пресс-служба

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Талантливая актриса и новая ведущая 10 сезона вокального шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ Даша Трегубова покорила своими стильными и яркими образами на съемках кастингов проекта.

Даша Трегубова — настоящий пример успешной женщины во всех сферах жизни. Она одна из самых талантливых актрис, телеведущих и сценаристов в Украине. А сейчас Даша пробует свои силы в качестве ведущей проекта “Х-фактор“.

Один из самых запоминающихся образов новой ведущей — восхитительный темно-бирюзовый сарафан с большими накладными карманами и желтыми перьями. Украсили образ прямоугольные золотые сережки и необычная прическа в виде короны.

пресс-служба

Для одного из кастингов проекта “Х-фактор“ Даша Трегубова выбрала лаконичное ярко-алое платье, золотые серьги-конго и дополнила образ строгим гладким пучком.

пресс-служба

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Классика актуальна всегда. Светло-бежевый пиджак с большими пуговицами в тон в сочетании с молочной кофтой и черными штанами с лампасами оценили как конкурсанты, так и судьи проекта. Дополнили образ массивные округлые черно-молочные серьги.

пресс-служба

Прекрасно подчеркнуло фигуру ведущей классическое черное платье-мини в сочетании с коралловыми лодочками. Завершив лук ярким акцентом на глаза — классическим черным смоки айс.

пресс-служба

Оригинально обыгранная классика никогда не выйдет из моды. Такой эффект достигается благодаря сочетанию классического фасона вещей и ярких акцентов. На Даше белоснежная рубашка с объемными манжетами и классические ярко-оранжевые брюки с высокой посадкой дополненные туфлями-лодочками в тон. Дополняет образ массивный черный пояс и прямоугольные золотые серьги.

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