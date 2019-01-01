Одесский кинофестиваль 2019: лучшие образы звезд на красной дорожке

Смотрите фотоотчет с лучшими образами закрытия Одесского международного кинофестиваля 2019.

В субботу, 20 июля, состоялась торжественная церемония закрытия юбилейного десятого Одесского международного кинофестиваля 2019, который проходил в Украине с 12 июля. На сцене Оперного театра победители получили свои награды.

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Но перед объявлением победителей звездные гости прошлись на красной дорожке, демонстрируя свои наряды. Перед объективами фотографом позировали как украинские знаменитости, так и зарубежные звезды.

Ivona предлагает вспомнить самые лучшие образы звезд на красной дорожке Одесского кинофестиваля 2019.

Фотоотчет с лучшими образами закрытия Одесского международного кинофестиваля 2019:

Ранее сообщалось, что Катрин Денев прибыла на Одесский кинофестиваль и рассказала о популярности.