Известная актриса стала гостьей одесского международного кинофестиваля.

Катрин Денев прибыла в Украину и рассказала о популярности instagram.com/catherinedeneuve_

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Звезда французского кино Катрин Денев стала приглашенной звездой 10-го одесского кинофестиваля, который проходит с 12 июля. На фестивале актриса получит почетную награду ОМКФ – "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство.

В Одессе Катрин Денев уже успела пообщаться с журналистами, и рассказала о собственном стиле и популярности.

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Француженка приобрела популярность после легендарного фильма "Шербурские зонтики", который вышел в 1964 году. Лента стала знаменитой из-за музыки Мишеля Леграна. А благодаря персонажу Катрин - меланхолической девушки Женевьевы, имя актрисы получило признание.

В последствии лента получила Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале в 1964 году, а также четыре номинации на "Оскар".

Я очень привязана к этой ленте, она до сих пор одна из важнейших для меня, – рассказывает актриса в интервью для ТСН.

Катрин Денев приписывают романы и с Аленом Делоном, Бельмондо, Депардье, Ивом Сен Лораном. Она же коротко отвечает на слухи так: "Это все легенда". Секрет собственной популярности звезда также формулирует кратко: "Это не может быть только внешность".

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