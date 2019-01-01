Влад Яма рассказал о болезненном предательстве девушки

Танцор Влад Яма признался, что длительное время ему катастрофически не везло с женщинами.

В новой эксклюзивной рубрике о роли мамы в жизни звездных сыновей программы “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Україна“, Влад Яма рассказал, как его мама отреагировала на новость о женитьбе и от чего артист долгое время плакал ночам.

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Когда Владу исполнилось 13-ть, он беспокоился не так танцами, как девушками. Тогда маме пришлось искать новые способы поддержки сына.

“Помню свой, кажется, первый поцелуй, и как девушка меня бросила, причем не просто бросила – она целовалась с моим другом“, – поделился Влад Яма в эфире “Ранку з Україною“.

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Влад ни с кем не мог поделиться своим разочарованием. Но маме признания были не нужны. С тех пор она стала для Влада лучшим другом. Именно мама поддержала парня, когда он решил посвятить жизнь танцам. Единственное, о чем волновалась – чтобы ее сын не остался одиноким. Так как длительное время Яме катастрофически не везло с женщинами.

“На самом деле в нескольких первых моих отношениях девушки всегда меня бросали. И поэтому я много плакал по ночам“, – признался Влад Яма.

Влад Яма с женой instagram.com/vladyama_official

Поэтому, когда Влад познакомился с Лилианой, своей будущей женой, он не форсировал события.

“Когда понимаешь, что отношения – это хорошо, но каждая девушка хочет быть уверенной в будущем и чтобы это было официально и стабильно, – комментирует артист в эфире канала “Україна“. – Мама, когда узнала о нашем браке, конечно же, плакала! На этот раз уже точно от счастья!“.

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От счастья Любовь Николаевна теперь плачет часто. И все благодаря внуку Леону и его маленьким детским победам. После каждого разговора с мамой Влад сам едва сдерживает слезы. Признается: сейчас очень волнуется за мамино здоровье.

“Во время последней операции на ноге, когда она была под наркозом, в другом городе, и я не мог контролировать этот процесс. Конечно, это было непросто“, – поделился Влад Яма в программе “Ранок з Україною“.

Влад Яма с женой и родителями instagram.com/vladyama_official

Поэтому в каждом разговоре танцор поддерживает маму.

“Моя мама – это героиня. Если бы не она, я бы не знал, что такое настоящая любовь, что такое нежность, что такое искренность, что такое уметь плакать и не стыдиться“, – признается артист.

Напомним, ранее Влад Яма признался, что выбрал жену, похожую на его маму.