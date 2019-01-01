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Влад Яма рассказал, почему мама не принимала его несколько лет

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Влад Яма признался, какое решение мама долго не могла ему простить.
Влад Яма рассказал, почему мама не принимала его несколько лет
Влад Яма рассказал, почему мама не принимала его несколько лет
пресс-служба

Влад Яма дал эксклюзивное интервью журналистам программы “Ранок з Україною“ на канале “Україна“, в котором рассказал о своих семейных тайнах. Оказалось, мама танцора долго не могла ему простить одного решения ради карьеры.

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В новой рубрике “Ранку з Украиною“ о роли матери в жизни звездных сыновей известный танцор рассказал, с чего началась его карьера, и как в этом ему помогали родители. В 5 лет Влад Яма случайно попал на чемпионат по бальным танцам. А с семи начал заниматься профессионально. Артист вспоминает первые выступления и поддержку мамы.

“Я чувствовал, как дрожит она, и я, выходя на сцену, начинал дрожать. Затем она уже пыталась меня как-то рисовать... даже губы помадой красила, но я потом шел в туалет и стирал все. Поэтому обычно мы ездили с отцом – так было спокойнее“, – рассказал Влад Яма в программе “Ранок з Україною“.

Влад Яма с мамой и бабушкой
Влад Яма с мамой и бабушкой
пресс-служба

Но несмотря на поддержку отца, танцору еще в молодом возрасте пришлось хорошо подумать и сделать решительный шаг.

“Отец сказал: “Имей в виду, что в свое время танцами ты должен будешь прокормить себя, свою семью и детей, сможешь – тогда вперед, – поделился Влад Яма в эфире канала “Україна“. – Так я решил, что надо переезжать в Киев. Когда поехал, было все нормально, а мама плакала. Она плакала еще когда мы впервые начали говорить о том, что я могу поехать в Киев“.

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Мама боялась, что Киев изменит ее мальчика. Так и произошло. За год в столице Влад вытворил такое, о чем месяцами боялся рассказать родителям. В балете, где на тот момент работал Яма, ему поставили ультиматум: уволят, если он не побреется налысо.

“Сначала я говорил, что сделал короткую прическу, потом, что очень коротко подстригли...“, – вспоминает мужчина.

Своего лысого сына Любовь Николаевна приняла лишь через несколько лет. А убедил ее незнакомый мальчик.

“Получилось так, что отец пришел из парикмахерской и рассказал, что рядом с ним сел мальчик, который попросил, чтобы ему сделали прическу под Влада Яму, и здесь все стало понятно“, – комментирует Влад Яма.

Напомним, ранее Влад Яма признался, что выбрал жену, похожую на его маму.

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Теги: Влад Яма
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Источник: Ivona.bigmir.net

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