Влад Яма признался, какое решение мама долго не могла ему простить.

Влад Яма рассказал, почему мама не принимала его несколько лет пресс-служба

Влад Яма дал эксклюзивное интервью журналистам программы “Ранок з Україною“ на канале “Україна“, в котором рассказал о своих семейных тайнах. Оказалось, мама танцора долго не могла ему простить одного решения ради карьеры.

Читай также: Влад Яма показал архивный кадр с мамой и старшим братом

В новой рубрике “Ранку з Украиною“ о роли матери в жизни звездных сыновей известный танцор рассказал, с чего началась его карьера, и как в этом ему помогали родители. В 5 лет Влад Яма случайно попал на чемпионат по бальным танцам. А с семи начал заниматься профессионально. Артист вспоминает первые выступления и поддержку мамы.

“Я чувствовал, как дрожит она, и я, выходя на сцену, начинал дрожать. Затем она уже пыталась меня как-то рисовать... даже губы помадой красила, но я потом шел в туалет и стирал все. Поэтому обычно мы ездили с отцом – так было спокойнее“, – рассказал Влад Яма в программе “Ранок з Україною“.

Влад Яма с мамой и бабушкой пресс-служба

Но несмотря на поддержку отца, танцору еще в молодом возрасте пришлось хорошо подумать и сделать решительный шаг.

“Отец сказал: “Имей в виду, что в свое время танцами ты должен будешь прокормить себя, свою семью и детей, сможешь – тогда вперед, – поделился Влад Яма в эфире канала “Україна“. – Так я решил, что надо переезжать в Киев. Когда поехал, было все нормально, а мама плакала. Она плакала еще когда мы впервые начали говорить о том, что я могу поехать в Киев“.

Читай также: “Вот это бицепсы!“: Влад Яма показал видео с тренировки

Мама боялась, что Киев изменит ее мальчика. Так и произошло. За год в столице Влад вытворил такое, о чем месяцами боялся рассказать родителям. В балете, где на тот момент работал Яма, ему поставили ультиматум: уволят, если он не побреется налысо.

“Сначала я говорил, что сделал короткую прическу, потом, что очень коротко подстригли...“, – вспоминает мужчина.

Своего лысого сына Любовь Николаевна приняла лишь через несколько лет. А убедил ее незнакомый мальчик.

“Получилось так, что отец пришел из парикмахерской и рассказал, что рядом с ним сел мальчик, который попросил, чтобы ему сделали прическу под Влада Яму, и здесь все стало понятно“, – комментирует Влад Яма.

Напомним, ранее Влад Яма признался, что выбрал жену, похожую на его маму.