Влад Яма признался, что выбрал жену, похожую на его маму

Хореограф опубликовал милый кадр со своей супругой Лилианой.

Популярный украинский хореограф, судья проекта “ Танцы со звездами“ часто делится с подписчиками романтическими кадрами со своей супругой Лилианой.

Читай также: “Жена - огонь“: Влад Яма показал забавное видео с супругой

На днях на своей странице в Instagram артист опубликовал фото, на котором вместе с женой позирует в одинаковых нарядах. На свежем снимке Влад и Лилия появились в черных футболках с текстовым принтом и кепках. На фото Влад, с закрытыми глазами, целует жену в щеку. А Лилия нежно обнимает танцора и при этом смотрит в камеру. Судя по геолокации, снимок был сделан в Майами.

В описании к новому кадру хореограф признался, что только спустя несколько лет отношений понял, что жена похожа на его маму. Лилиана имеет некоторые схожие с мамой черты во внешности и в характере.

“Есть теория о том, что все мужчины подсознательно выбирают спутниц, похожих на своих матерей.Только спустя несколько лет (прекрасных, душевных, романтичных, а иногда и невероятных) отношений с @liliya_yama я понял, что в моём случае... в этом есть доля правды. Лилиана действительно имеет некоторые схожие с Мамой черты во внешности, и даже немножко в характере. Люблю!“, - написал Влад Яма.

Напомним, ранее Влад Яма с женой зажгли на концерте Тины Кароль.