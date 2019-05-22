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Влад Яма признался, что выбрал жену, похожую на его маму

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Хореограф опубликовал милый кадр со своей супругой Лилианой.
Влад Яма признался, что выбрал жену, похожую на свою маму
Влад Яма признался, что выбрал жену, похожую на свою маму
instagram.com/vladyama_official

Популярный украинский хореограф, судья проекта “ Танцы со звездами“ часто делится с подписчиками романтическими кадрами со своей супругой Лилианой.

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На днях на своей странице в Instagram артист опубликовал фото, на котором вместе с женой позирует в одинаковых нарядах. На свежем снимке Влад и Лилия появились в черных футболках с текстовым принтом и кепках. На фото Влад, с закрытыми глазами, целует жену в щеку. А Лилия нежно обнимает танцора и при этом смотрит в камеру. Судя по геолокации, снимок был сделан в Майами.

В описании к новому кадру хореограф признался, что только спустя несколько лет отношений понял, что жена похожа на его маму. Лилиана имеет некоторые схожие с мамой черты во внешности и в характере.

“Есть теория о том, что все мужчины подсознательно выбирают спутниц, похожих на своих матерей.Только спустя несколько лет (прекрасных, душевных, романтичных, а иногда и невероятных) отношений с @liliya_yama я понял, что в моём случае... в этом есть доля правды. Лилиана действительно имеет некоторые схожие с Мамой черты во внешности, и даже немножко в характере. Люблю!“, - написал Влад Яма.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Есть теория о том, что все мужчины подсознательно выбирают спутниц, похожих на своих матерей☝🏼Только спустя несколько лет (прекрасных, душевных, романтичных, а иногда и невероятных) 🤔 отношений с @liliya_yama я понял, что в моём случае... в этом есть доля правды🥰 Лилиана действительно имеет некоторые схожие с Мамой черты во внешности, и даже немножко в характере💜 Люблю!..😍 photo by @conceptica 👍🏽

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

Напомним, ранее Влад Яма с женой зажгли на концерте Тины Кароль.

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Теги: Влад Яма
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Источник: ivona.bigmir.net

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