Дмитрий Шуров: Я кайфую за судейским столом "Х-фактора"

Pianoбой присоединился к жюри в шоу "Х-фактор"-10.

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Легендарное вокальное шоу “Х-фактор” на телеканале СТБ отмечает 10-й день рождения! Все самые яркие артисты поздравляют популярный проект с праздником как за кулисами, так и за судейским столом. Впервые за всю историю шоу, судьи Х могут уступить свое место в жюри кому-то из коллег по шоу-бизнесу. Поэтому практически каждый кастинг участников отбирает новая четверка судей. Так в кресло Х вернулся музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой).

Дмитрий Шуров пресс-служба

“С одной стороны, я очень кайфую за этим столом, ведь рядом со мной - драйвовые, крутые и прекрасные люди, с которыми очень приятно проводить время. С другой стороны, я не могу сказать “да“, когда не вижу в человеке х-фактор. Это, иногда, бывает достаточно больно, потому что у человека бывают разные обстоятельства. Но все же, самая крутая фишка этого шоу в том, что иногда совершенно случайные в музыке люди включают внутри себя что-то невероятное, и на сцене полностью меняются. И вместе с тем - меняют и свою жизнь. Я скучаю по новым лицам, знакомствам, по постоянным изменениям, и не скучаю по тем ситуациями, когда мне приходилось доводить людей до слез. Но это - часть проекта”, - делится Дмитрий Шуров.

"Х-фактор" пресс-служба

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Отметим, что подопечный Pianoбой на “Х-фактор”-8 Миша Панчишин стал победителем шоу в 2017 году. Как и у всех приглашенных членов жюри у Дмитрия Шурова есть уникальная возможность провести понравившегося участника в тренировочный лагерь, не учитывая вердикты коллег.

Напомним, ранее лидер группы Pianoboy Дмитрий Шуров рассказал, почему никогда не сядет за мопед.