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Звезда Cупермена станет новым Шерлоком Холмсом

Комментариев: 1
Генри Кавилл исполнит роль знаменитого сыщика в фильме "Энола Холмс".
Звезда супермена станет новым Шерлоком Холмсом
Звезда супермена станет новым Шерлоком Холмсом
Getty Images

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Британец Генри Кавилл, известный по роли Сепермена в фильме “Лига справедливости“, станет новым Шерлоком Холмсом. Актер  актер присоединится к звезде “Очень странных дел“ Милли Бобби Браун и Хелене Бонем Картер в фильме о младшей сестре Шерлока “Энола Холмс“.

Серию книг Нэнси Спрингер для зрителей адаптируют режиссер сериала “Убивая Еву“ Гарри Брэдбир и сценарист “Чуда“ Джек Торн. Главную роль в предстоящей картине исполнит Милли Бобби Браун, ее мать сыграет Хелена Бонем Картер, а образ самого Шерлока Холмса примерит на себя Генри Кавилл.

По информации западных СМИ, съемочный процесс уже стартовал. Дата выхода фильма “Энола Холмс“ пока не названа.

Ранее мы писали о том, что вышел первый трейлер новых “Ангелов Чарли“.

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Теги: Генри Кавилл, Шерлок Холмс, актер, Энола Холмс
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  29.06.2019, 20:40
Оценка:  0
гость
"известный по роли Сепермена" --- везде сепары.. ))))))))))))
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