Звезда Cупермена станет новым Шерлоком Холмсом

Генри Кавилл исполнит роль знаменитого сыщика в фильме "Энола Холмс".

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Британец Генри Кавилл, известный по роли Сепермена в фильме “Лига справедливости“, станет новым Шерлоком Холмсом. Актер актер присоединится к звезде “Очень странных дел“ Милли Бобби Браун и Хелене Бонем Картер в фильме о младшей сестре Шерлока “Энола Холмс“.

Серию книг Нэнси Спрингер для зрителей адаптируют режиссер сериала “Убивая Еву“ Гарри Брэдбир и сценарист “Чуда“ Джек Торн. Главную роль в предстоящей картине исполнит Милли Бобби Браун, ее мать сыграет Хелена Бонем Картер, а образ самого Шерлока Холмса примерит на себя Генри Кавилл.

По информации западных СМИ, съемочный процесс уже стартовал. Дата выхода фильма “Энола Холмс“ пока не названа.

Ранее мы писали о том, что вышел первый трейлер новых “Ангелов Чарли“.