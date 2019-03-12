Премьера картины состоится в ноябре этого года.

Вышел первый трейлер новых "Ангелов Чарли" с Кристен Стюарт instagram.com/charliesangels/

Студия Sony опубликовала первый трейлер фильма “Ангелы Чарли“. Главные роли в картине исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эмма Балински.

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Режиссером новых “Ангелов Чарли“ стала Элизабет Бэнкс. Сценарий написан в соавторстве фильма “Девушка, которая застряла в паутине“.

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Ожидается, что действие фильма станет продолжением сериала 70-х годов и двух фильмов с Дрю Бэримор, Кэмирон Диаз и Люси Лью, которые вышли в 2000-х годах.

Новые “Ангелы Чарли“ - трейлер - смотреть онлайн:

Стоит отметить, что над саундтреками для предстоящего фильма работали Майли Сайрус, Лана Дель Рей и Ариана Гранде.

Недавно мы писали, что на телеканале М1 стартует провокационное сериалити “Ангелы М”.