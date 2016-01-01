KAZAKY представили новый клип от Алана Бадоева "PUSH"

Премьера долгожданного видео от Алана Бадоева состоялась на официальном канале украинской группы в YouTube.

Спустя три года личных творческих поисков участников KAZAKY, коллектив, как и было обещано в далеком 2016, возвращается на сцену в обновленном составе, чтобы сказать нечто большее, к чему привык обычный слушатель – поговорить об откровении: о свободе, толерантности и равенстве, о принятии и смирении, об открытости и смелости мысли, о том, как полюбить себя и понять окружающих.

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PUSH – вторая по счету коллаборация украинского режиссера и обновленных KAZAKY, с которой запускается “новая эра“ группы, где принято говорить открыто и свободно. Отныне в составе коллектива не четверо, а пятеро солистов. К основному составу проекта, в который ранее входили Артур Гаспар, Кирилл Сидоренко и Артем Лазарев, присоединились Влад Коваль и Евгений Гончаренко.

“Это видео мы создавали в очень близком контакте с Олегом Жежелем (продюсером и главным вдохновителем проекта). Олег поставил задачу – сохранить эстетику группы, но снять ее по-новому с учетом современных тенденций. В клипе KAZAKY предстают воинами свободы и любви. Большую лепту в динамическое и композиционное строение видеоклипа внёс Никита Кузьменко – оператор проекта. Но самое важное, что существенно обновило контекст группы – новые смыслы. Клип открыто говорит о таких вещах, как: свобода любви и самовыражения. Для этого мы использовали портреты парней, погрузив их в документальную эстетику“, - комментирует новую работу Бадоев.

Напомним, ранее MELOVIN и KAZAKY посетили первый сольный концерт MARUV в Киеве.