"Я же мать": Анна Седокова выпустила откровенный клип
Эпатажная украинская исполнительница Анна Седокова презентовала новый видеоклип на песню “Я же мать“. Премьера ролика состоялась 23 июня на официальном Youtube-канале артистки.
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В новой видеоработе Седокова хотела показать, что девушки после рождения ребенка не должны забывать о своей жизни. Певица на своей примере доказывает, что женщины могут успешно совмещать материнство, творчество и карьеру.
В клипе Анна появилась в нескольких очень откровенных образах. Так, артистку можно увидеть на крыше авто в боди, между детских колясок с шампанским и даже без нижнего белья.
“#ЯЖЕМАТЬ и мне на все наплевать! На чужие мнения, комплексы, на косые взгляды и осуждения Быть мамой не означает отказаться от себя, не означает забить на себя! Быть мамой - это значит продолжать жить эту удивительную, прекрасную жизнь, с ещё большей страстью и приумноженной в тысячи раз любовью! Сегодня, у нас, всех сумасшедших мам, большая премьера. Спасибо крутейший и любимейший @alanbadoev за то , что прочувствовал нашу волну и показал как #мамапродолжаетдэнсить!!!!!”, – написала в своей Instagram Седокова.
Напомним, ранее Анна Седокова засветила аппетитные формы в купальнике на квадроцикле.
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