"Я же мать": Анна Седокова выпустила откровенный клип

Экс-"ВИА Гра" сняла провокационное видео на хит "Я же мать".

Эпатажная украинская исполнительница Анна Седокова презентовала новый видеоклип на песню “Я же мать“. Премьера ролика состоялась 23 июня на официальном Youtube-канале артистки.

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В новой видеоработе Седокова хотела показать, что девушки после рождения ребенка не должны забывать о своей жизни. Певица на своей примере доказывает, что женщины могут успешно совмещать материнство, творчество и карьеру.

В клипе Анна появилась в нескольких очень откровенных образах. Так, артистку можно увидеть на крыше авто в боди, между детских колясок с шампанским и даже без нижнего белья.

“#ЯЖЕМАТЬ и мне на все наплевать! На чужие мнения, комплексы, на косые взгляды и осуждения Быть мамой не означает отказаться от себя, не означает забить на себя! Быть мамой - это значит продолжать жить эту удивительную, прекрасную жизнь, с ещё большей страстью и приумноженной в тысячи раз любовью! Сегодня, у нас, всех сумасшедших мам, большая премьера. Спасибо крутейший и любимейший @alanbadoev за то , что прочувствовал нашу волну и показал как #мамапродолжаетдэнсить!!!!!”, – написала в своей Instagram Седокова.

Напомним, ранее Анна Седокова засветила аппетитные формы в купальнике на квадроцикле.