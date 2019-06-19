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Сергей и Снежана Бабкины рассекретили имя сына

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Музыкант Сергей Бабкин и его жена Снежана назвали сына библийным именем.
Сергей и Снежана Бабкины рассекретили имя сына
Сергей и Снежана Бабкины рассекретили имя сына
instagram.com/babkin_official

Во вторник, 18 июня, украинский певец Сергей Бабкин и его супруга Снежана вновь стали родителями. У пары родился сын

Отметим, что супруги еще воспитывают двоих детей - сына Артура от первого брака Снежаны и совместную дочь Веселину. У Сергея также есть сын от первого брака - Илья.

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А теперь новоиспеченная мама рассказала, как назвали малыша. Бабкина призналась, что имя сына ей приснилось еще четыре года назад. Об этом она заявила в интервью “КП“ в Украине“

“Четыре года назад мне приснился сон, что я плаваю. Вода – очень-очень чистая и глубокая. Нереальное воспоминание. Плыву, но не понимаю куда. В какой стороне берег – не знаю. И вдруг со дна начинают подниматься пузырьки воздуха. Кажется, это какое-то морское чудовище, кит или скат. Я пристально смотрю вниз, но глубина нереальная, дна совсем не видно. Стараюсь уплыть, но не получается, стою на месте. И тут выныривает из воды мальчик, уже взрослый, лет 8-9, такой весь белый-белый, и брови белые, и волосы, как ангел. А я и спрашиваю: “Кто ты?“ А он говорит мне: “Я – твой“. “Как тебя зовут?“ - спрашиваю его. На что он мне отвечает: “Елисей“. Я проснулась и сказала – у нас родится сын Елисей. Когда мы в интернете почитали, что означает это имя, первое, на что наткнулись - у Елисеев день ангела в июне. А это как раз наш месяц. Прям какая-то магия“, - поделилась Снежана.

Напомним, ранее о своей второй беременности объявила Санта Димопулос.

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Теги: Сергей Бабкин, Снежана Бабкина
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Источник: kp.ua

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Freudist    19.06.2019, 15:07
Оценка:  0
Freudist
Хорошо, что мальчик-водяной матюком каким-то не ответил.
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