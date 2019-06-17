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Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос объявила о беременности

Комментариев: 1
Исполнительница Санта Димопулос во второй раз станет мамой.
Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос объявила о беременности
Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос объявила о беременности
instagram.com/santadimopulos

Бывшая участница популярной группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос и ее муж, совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко ожидают на появление первого совместного ребенка.

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Об этом радостном событии артистка сообщила на своей странице в Instagram. Санта опубликовала черно-белый кадр, на котором продемонстрировала округлившийся животик.

Пока что звезда не рассекретила пол малыша и не назвала приблизительную дату родов. Но, судя по хэштегу, который она добавила к подписи фото, сейчас Димопулос находится на 29-й недели беременности.

“Пришло время поделиться с вами моим счастьем #28weeks #pregnancy#pregnant“, - подписала трогательный кадр Санта Димопулос.

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Отметим, что для исполнительницы это вторая беременность. В 2008 году она родила сына Даниэля от телеведущего Андрея Джеджулы. А у ее мужа, Игоря Кучеренко, есть трое детей от предыдущего брака.

Напомним, ранее экс-“ВИА Гра” Санта Димопулос показала редкие фото с мужем.

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Теги: Санта Димопулос
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  18.06.2019, 09:43
Оценка:  +1
гость
Нам то что ? Объявила. Не знаю на какую гору она вылезла чтоб объявление сделать. Я не слышал. Если только бы член в рот брала , не залетела бы тогда.
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