Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос объявила о беременности

Исполнительница Санта Димопулос во второй раз станет мамой.

Бывшая участница популярной группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос и ее муж, совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко ожидают на появление первого совместного ребенка.

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Об этом радостном событии артистка сообщила на своей странице в Instagram. Санта опубликовала черно-белый кадр, на котором продемонстрировала округлившийся животик.

Пока что звезда не рассекретила пол малыша и не назвала приблизительную дату родов. Но, судя по хэштегу, который она добавила к подписи фото, сейчас Димопулос находится на 29-й недели беременности.

“Пришло время поделиться с вами моим счастьем #28weeks #pregnancy#pregnant“, - подписала трогательный кадр Санта Димопулос.

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Отметим, что для исполнительницы это вторая беременность. В 2008 году она родила сына Даниэля от телеведущего Андрея Джеджулы. А у ее мужа, Игоря Кучеренко, есть трое детей от предыдущего брака.

Напомним, ранее экс-“ВИА Гра” Санта Димопулос показала редкие фото с мужем.