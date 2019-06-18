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Снежана Бабкина стала мамой в третий раз

Комментариев: 3
Супруга известного украинского певца Сергея Бабкина родила сына.
Снежана Бабкина стала мамой в третий раз
Снежана Бабкина стала мамой в третий раз
instagram.com/snezhana_babkina

Популярный украинский исполнитель Сергей Бабкин и его жена Снежана вновь стали родителями. Сегодня, 18 июня, у пары родился второй совместный ребенок. Об этом пишет ТСН со ссылкой на пресс-службу музыканта.

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Известно, что сын Бабкиных появился на свет утром, в  9 часов 52 минуты. Вес малыша - 3 килограмма и 250 грамм, а рост - 53 см.

“Сергей присутствовал на родах, все прошло замечательно, мама и малыш здоровы и в прекрасном состоянии!“ – сообщил представитель Сергея Бабкиного.

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Отметим, что звездные родители пока не дают комментариев. Однако Сергей опубликовал на своем Youtube-аккаунте и на странице в Instagram черно-белое видео, на котором он читает трогательный стих о жене и сыне. 

Напомним, что пара уже воспитывает двух детей - сына Артура от первого брака Снежаны и совместную дочь Веселину. У Сергея также есть сын от первого брака - Илья.

Ранее о своей беременности объявила экс-солистка “ВИА Гры“ Санта Димопулос.

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Теги: Сергей Бабкин, Снежана Бабкина
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Источник: tsn.ua

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  18.06.2019, 16:56
Оценка:  0
гость
Это после трёх родов , какая же у неё дырка развороченная !!!! Мужинёк будет по шлюхам бегать....
гость  (аноним)  18.06.2019, 16:48
Оценка:  0
гость
этот "pусский 18.06.2019, 16:23" , такой русский, как райкин не еврэй. Hy-ka усохни извращенец, гы-гы-гы!
pусский  (аноним)  18.06.2019, 16:23
Оценка:  -2
pусский
Вот eбливые укропы! Дрюкну их в сраные жопы! Гы-гы-гы!
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