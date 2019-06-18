Супруга известного украинского певца Сергея Бабкина родила сына.

Снежана Бабкина стала мамой в третий раз instagram.com/snezhana_babkina

Популярный украинский исполнитель Сергей Бабкин и его жена Снежана вновь стали родителями. Сегодня, 18 июня, у пары родился второй совместный ребенок. Об этом пишет ТСН со ссылкой на пресс-службу музыканта.

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Известно, что сын Бабкиных появился на свет утром, в 9 часов 52 минуты. Вес малыша - 3 килограмма и 250 грамм, а рост - 53 см.

“Сергей присутствовал на родах, все прошло замечательно, мама и малыш здоровы и в прекрасном состоянии!“ – сообщил представитель Сергея Бабкиного.

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Отметим, что звездные родители пока не дают комментариев. Однако Сергей опубликовал на своем Youtube-аккаунте и на странице в Instagram черно-белое видео, на котором он читает трогательный стих о жене и сыне.

Напомним, что пара уже воспитывает двух детей - сына Артура от первого брака Снежаны и совместную дочь Веселину. У Сергея также есть сын от первого брака - Илья.

Ранее о своей беременности объявила экс-солистка “ВИА Гры“ Санта Димопулос.