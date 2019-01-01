Лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" признался, что пишет песни на кухне

Сергей Танчинец рассказал о съемках нового клипа группы “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ“.

Журналисты программы “Ранок з Україною“ на канале “Україна“ побывали на съемках нового клипа “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ“, узнали у лидера группы подробности экстремальных кадров, а также почему хиты группы не родились бы без кастрюль и фартуков.

Читай также: “Голос. Діти-5“: Победительница “Евровидения-2018“ Netta выступит в Cуперфинале

Группа “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ“ снимает новый клип на песню “Мільярди“. Композиция станет вторым синглом с нового альбома “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ“, а вот первый, под названием “Зорі запалали“ уже успел стать хитом. Оказывается, видео одно за другим группа выпускает не просто так – после выхода нового альбома, музыкантов ждут масштабные гастроли. Но это будущее, а сегодня Сергей Танчинец понемногу открывает подробности клипа.

“Мільярди“ – это наш новый альбом, который будет представлен 25 августа на Певческом поле в Киеве. А о клипе, скажу, что в нем много графики. Это будет очень эстетическая работа“, – поделился Сергей Танчинец в программе “Ранок з Україною“.

Все же одной графикой не обойдутся – музыканта ждёт немного экстрима.

“Это будет такой импровизированный бассейн, в который мне придется падать. Причем падать спиной вперед – такой стремный момент“, – комментирует музыкант в эфире канала “Україна“.

Лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" пресс-служба

Во время перерыва Сергей Танчинец признался, что хитов рок-группы не было б, если бы не уютная кухня. Музыкант учит своих фанатов готовить, а еще и дочь приучает к поварским делам.

“Большинство текстов и музыки “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ“ были написаны на кухне – это истинная правда. Сначала, когда я жил в Мукачево со своими родителями – это было на их кухне. А последние 10-11 лет, живу в Киеве и мне пишется здесь», – рассказал фронтмен группы “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ“ в эфире “Ранку з Україною“.

Читай также: Потап, Сергей Бабкин и MELOVIN рассказали, как сдавали экзамены в университете

И повар хороший, и отец. Однако Сергей Танчинец не такой добрый и пушистый – он хорошо может отстоять свою точку зрения. Это ещё как известно режиссеру новой видеоработы Владу Разиховскому.

“Это уже третья работа и, к счастью, на этот раз проще, я бы даже сказал – легко. Первые разы было сложно, мы притирались – так как люди творческие, каждый перетягивал одеяло, но сейчас у нас полное доверие“, – поделился Влад Разиховский в эфире канала “Україна“.

Клип на песню “Мільярди“ поклонники группы увидят уже 17 июня.

Наомним, ранее младшая Нина Матвиенко дебютировала в съемках клипа своей звездной мамы.