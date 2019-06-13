"Голос. Діти-5": Победительница "Евровидения-2018" Netta выступит в Cуперфинале

7 июля израильская певица Нетта Барзилай выступит в Суперфинале "Голосу. Діти-5".

Стало известно, кто из мировых звезд выступит на грандиозном суперфинале “Голос. Діти-5“, который состоится уже 7 июля в прямом эфире канала “1+1“. Так, специальным гостем прямого эфира станет победительница “Евровидения-2018“ и участница Atlas Weekend 2019 - NETTA.

Читай также: Нетта Барзилай презентовала новую песню в финале Евровидения-2019

Также на сцене вокального проекта споют дуэтом триумфаторы прошлого сезона – Данелия Тулешова и её тренер - мультиартист MONATIK. Свои хиты исполнят популярная группа KAZKA, украинско-боливийская певица MICHELLE ANDRADE и группа THE HARDKISS.

Каждый желающий может попасть на “живой“ концерт и увидеть выступления суперзвезд и финалистов проекта. Уже началась продажа билетов на суперфинал и генеральную репетицию пятого сезона “Голос. Діти“. Таким образом зрители еще больше окунутся в атмосферу самого вокального проекта страны и насладятся выступлениями финалистов, звездных наставников, и специально приглашенных артистов украинского и мирового шоубизнеса.

Голос. Діти пресс-служба

Читай также: “Красотка из девяностых“: Надя Дорофеева восхитила ретро-образом

Также впервые в истории “Голос. Діти“ поклонники шоу могут купить билеты на генеральные репетиции, чтобы увидеть помимо выступлений звёзд, все самое интересное, что остаётся за кадром вокального телепроекта.

Посмотреть четвертый выпуск вокального шоу “Голос. Діти-5“ можно будет здесь.