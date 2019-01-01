Ведущая Светлана Катренко покидает прямые эфиры "Ранку з Україною"

Телеведущая Светлана Катренко решила взять паузу, чтобы осуществить давнюю мечту.

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14 июня Светлана Катренко провела свой последний утренний эфир на канале “Украина“. Телеведущая решила взять паузу, чтобы осуществить свою мечту, однако со зрителями “Ранку з Україною“ не прощается.

“Ранок з Україною“ – это лучшая команда моих близких, любимых людей, – говорит Светлана Катренко. – У меня есть небольшая мечта, которую я давно собиралась осуществить, но не хватало времени. Я хочу пожить какое-то время за границей, у моря. И в этом году я наконец займусь этим“.

За время работы в “Ранку з Україною“ Светлана провела порядка 400 прямых эфиров.

“Любимый канал я не оставляю. Когда мы сообщили о новых ведущих, я получила столько сообщений от зрителей, что стало ясно – оставлять их нельзя. Поэтому с командой “Ранку з Україною“ мы уже придумали кое-что особенное летнее для людей, которые смотрят и любят нас. Так что скоро увидимся“, – говорит ведущая.

“Мы благодарны Светлане за то, что не просто была с нами, а жила проектом “Ранок з Україною“! Спасибо за креативные идеи, смелость, желание, открытость и честность, а еще любовь к зрителю и команде, которую она не скрывала. Верим, что новый этап в жизни будет не менее важным и успешным, чем работа в “Ранку“. Чего и желаем“, – говорит руководитель проекта Валерия Лозгачева.

Кто станет новой ведущей программы “Ранок з Україною“ –­ канал “Украина“ объявит совсем скоро.

Напомним, ранее ведущая телеканала "Украина" Лилия Ребрик восхитила Сеть стильным платьем-вышиванкой.