"Очень изысканно": Лилия Ребрик восхитила Сеть стильным платьем-вышиванкой

Телеведущая каналу "Украина" Лилия Ребрик похвасталась стильным образом.

Популярная украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик часто демонстрирует в соцсети свои яркие и стильные образы. На этот раз звезда похвасталась перед поклонниками стильным платьем-вышиванкой.

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Так, на своей странице Instagram телеведущая опубликовала несколько фото, на которых она позирует в белоснежном платье с объемными рукавами и с синей юбко-плахтой. Наряд создала украинская дизайнер Оксана Полонец. К вышиванке Лилия добавила голубые туфли и серьги зеленого цвета.

“Мені здається - це дуже вишукано. А як Вам мій образ сьогодні в ефірі @ranok_ua? Четверте фото- для душі “всі задоволення разом“. Гарного дня вам! Насолоджуйтесь)“, - подписала стильные снимки Лилия Ребрик.

Позже телеведущая разместила еще один кадр в этом же наряде. На свежем фото артистка позирует с коктейлем в руках, лежа в гамаке. В описании к снимку она рассказала, как обожает лето.

“Два тижні літа, лише два дні високих температур - і вже купа скарг на 'пекло надворі'. Але від мене ви такого не почуєте! Люблю літо за сонечко і спеку, за полуницю й черешню, за холодні коктейлі і лежаки на пляжі“, - поделилась Лилия.

Напомним, ранее Лилия Ребрик продемонстрировала самые трендовые купальники 2019 года.