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Бритни Спирс заявила, что папарацци обезобразили ее фигуру на фото

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Артистка сняла видео для сравнения своих форм.

Бритни Спирс заявила, что папарацци обезобразили ее фигуру на фото
Бритни Спирс заявила, что папарацци обезобразили ее фигуру на фото
instagram.com/britneyspears/

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Певица Бритни Спирс обвинила папарацци в том, что они изуродовал ее фигуру на фото. Речь идет о снимках с прогулки Бритни с ее бойфрендом в Майами, которые опубликовало издание DailyMail. На них фигура Бритни кажется далеко не идеальной - у девушки полные ноги и висит живот. Из-за этого на Бритни обрушился шквал обвинений в злоупотреблении фотошопом - поскольку на снимках в соцсетях артистка выглядит куда стройнее.

Однако, после такого "разоблачения" - Бритни Спирс не растерялась, а тут же выложила свежее видео, на котором показала фигуру со всех сторон, сравнив ее со снимками папарацци.

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Люди всегда обвиняют знаменитостей в том, что те обманывают на своих фото. Однако никогда не подвергают сомнению проданные фото папарацци, которые затем их изуродовали! Все эти фото и видео сделаны на протяжении одного и того же дня! - написала Бритни.

Ранее мы писали, что Настю Каменских обвинили в злоупотреблении фотошопом.

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Теги: Бритни Спирс, фигура звезд, папарацци
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Источник: ivona bigmir)net

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