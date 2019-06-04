Артистка исполнила танец с игрушечной рептилией .

"Бритни вернулась": Спортивная Бритни Спирс энергично станцевала со змеей instagram.com/britneyspears/

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Поп-идол и секс-символ 2000-х, американская певица Бритни Спирс вернулась в отличную спортивную форму и радует фанатов своими достижениями. Так, в Инстаграм Бритни опубликовала видео зажигательного танца с игрушечной змеей. Танец Бритни выглядит очень драйвовым и непростым в исполнении.

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Поклонники звезды отметили, что Бритни - в отличной форме и попросили добавить части этого танца в новый клип. “Бритни наконец-то напоминает прежнюю себя!“ - написали в Сети.

Напомним, что недавно Бритни Спирс проходила терапию в психиатрической лечебнице, после чего заявила, что ее там удерживали насильно.

Ранее мы писали, что Бритни Спирс похвасталась счастливым уикендом с бойфрендом.