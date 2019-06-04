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"Бритни вернулась": Спортивная Бритни Спирс энергично станцевала со змеей

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Артистка исполнила танец с игрушечной рептилией .

"Бритни вернулась": Спортивная Бритни Спирс энергично станцевала со змеей
instagram.com/britneyspears/

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Поп-идол и секс-символ 2000-х, американская певица Бритни Спирс вернулась в отличную спортивную форму и радует фанатов своими достижениями. Так, в Инстаграм Бритни опубликовала видео зажигательного танца с игрушечной змеей. Танец Бритни выглядит очень драйвовым и непростым в исполнении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Great song !! It made me pick up another 🐍 @billieeilish

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

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Поклонники звезды отметили, что Бритни - в отличной форме и попросили добавить части этого танца в новый клип. “Бритни наконец-то напоминает прежнюю себя!“ - написали в Сети.

Напомним, что недавно Бритни Спирс проходила терапию в психиатрической лечебнице, после чего заявила, что ее там удерживали насильно.

Ранее мы писали, что Бритни Спирс похвасталась счастливым уикендом с бойфрендом.

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Теги: фигура звезд, Бритни Спирс, танец
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Источник: IVONA bigmir)net

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