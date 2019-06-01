Бритни Спирс показала, как проводит время с бойфрендом: фото

Поп-принцесса опубликовала свежий снимок со своим возлюбленным.

Бритни Спирс показала, как проводит время с бойфрендом instagram.com/britneyspears/

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После выхода из психиатрической лечебницы американская певица Бритни Спирс активно занялась спортом и снялась в фотосессии. Звезда регулярно публикует видео своих тренировок в Instagram, а недавно порадовала фанатов свежим кадром со своим возлюбленным Сэмом Асгари.

В социальной сети Бритни разместила фото, на котором она и Сэм позируют с велосипедами.

Купила себе новый байк и чувствую себя как в раю, - подписала снимок знаменитость.

Поклонники артистки отметили, что она выглядит хорошо, а также пожелали Бритни и Сэму счастья.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Бритни Спирс удерживали в клинике против ее воли.

