"Хочу на Мальдивы": Ирина Федишин представила новый клип

Популярная украинская певица Ирина Федишин порадовала фанатов новой видеоработой.

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Украинская певица Ирина Федишин презентовала клип на песню “Хочу на Мальдивы“. Текст о путешествии мечты артистка написала во время своих гастролей, а спустя некоторое время сняла яркое и летнее видео.

Клип “Хочу на Мальдивы“ опубликован на Youtube-канале Ирины Федишин 6 июня.

Иногда нам хочется все бросить, забыть о проблемах и поехать куда-то на отдых. Но как всегда, что-то должно быть сначала: работа, учеба, домашние обязанности и т.д.))) У меня сначала концерт, а потом уже курорт))) Я благодарю свою мега команду, которая работала над созданием этого яркого клипа, - рассказала Федишин о своем новом ролике.

В клипе певица позирует в купальнике на пляже, в золотых ботфортах сидит на крыше авто, а также ест чипсы в леопардовой шубе.

Примечательно, что клип Ирины Федишин “Хочу на Мальдивы“ снимали в карьере под Львовом.

Напомним, что ранее Ирина Федишин умилила сеть своим детским фото.