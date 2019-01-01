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Мадонна выпустила скандальный клип на песню "Dark Ballet"

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Смотри новинку от легендарной американской певицы Мадонны.
Мадонна выпустила скандальный клип на песню "Dark Ballet"
Мадонна выпустила скандальный клип на песню "Dark Ballet"
instagram.com/madonna

Эпатажная американская певица Мадонна порадовала поклонников новым клипом. Звезда презентовала видео на композицию “Dark Ballet“.

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Ролик был опубликован 6 июня на официальном Youtube-канале Мадонны. Трек вошел в новый альбом поп-певицы, который получил название “Madame X“.

В 6-минутном видео Мадонна показала судьбы еретиков. В съемках клипа поп-звезды принял участие представитель квир-рэпа и борец за права ЛГБТ-сообщества Микки Бланко.

Напомним, ранее Мадонна спровоцировала скандал в финале Евровидения-2019.

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Теги: Мадонна
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Источник: Ivona.bigmir.net

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