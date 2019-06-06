"Журналистика глазами ТСН": 1+1 media запускает бесплатную онлайн-школу журналистики

В видеоуроках Наталья Нагорная поделится собственными лайфхаками работы журналиста и покажет телекухню создания новостей.

Телевизионная служба новостей канала 1+1 и Высшая Школа Media&Production ко Дню журналиста запускают бесплатный образовательный онлайн-курс “Журналистика глазами ТСН“. Инициатором проекта и автором курса стала известная украинская журналистка, спецкорреспондент ТСН Наталья Нагорная.

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Курс состоит из коротких видео-уроков, записанных в формате 10-минутных влогов с места событий и в студии ТСН. Он ориентирован на учеников старших классов, студентов и выпускников факультетов журналистики, журналистов региональных СМИ и всех, кто интересуется созданием новостей. Уже сейчас подготовлено более 60 влогов. Наталья Нагорная отмечает, что планирует записывать видео на постоянной основе и обновлять курс.

“Недавно во время выступления на факультете журналистики одного из университетов я увидела, когда рассказываешь студентам очень практичные вещи, тебя начинают внимательно слушать даже преподаватели. Так я поняла, что есть потребность сделать видеокурс, в котором будут собраны прикладные советы для будущих специалистов, ведь мы сейчас являемся носителями уникального знания, - рассказывает Наталья Нагорная. - “Журналистика глазами ТСН“ - это некая виртуальная медиашкола, наш социальный проект. Студентам нужен доступный метод получения знаний, и, надеюсь, наша платформа в этом существенно поможет им“.

Во влогах журналистка рассказывает как о базовых журналистских принципах, так и делится лайфхаками, которыми пользуются в работе телевизионщики - начиная от того, как держать микрофон и начитывать текст, заканчивая особенностями работы в горячих точках, спецификой функционирования ньюзрума. Наталья также объясняет украинцам, как записать видео на телефон, чтобы оно попало на телевидение, рассказывает о журналистской терминологии и сленге.

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К созданию уроков Наталья Нагорная привлекла своих коллег ньюзрума ТСН - продюсеров, редакторов, корреспондентов и операторов. Они поделятся собственным опытом и расскажут, как формируются выпуски новостей, как попасть на работу в ТСН, и какие качества должны быть у журналиста. Также Наталья проведет виртуальную экскурсии редакциями, эфирными аппаратными, студиями ТСН и “Сніданку з 1+1“.

Журналистика глазами ТСН пресс-служба

Посмотреть первые влоги проекта “Журналистика глазами ТСН“ можно уже сейчас на Youtube-канале Высшей Школы Media&Production, где зрители также имеют возможность задать любые вопросы в комментариях. Специалисты Высшей Школы, консультируясь с Натальей Нагорной, обещают отвечать на самые интересные из них. Также видео скоро будут доступны на сайте ТСН.ua.

“Влоги Натальи Нагорной — это прекрасная возможность для всех желающих заглянуть за ширму журналистской профессии и посмотреть, сколько нюансов стоит за созданием качественного телевизионного и не только контента. Ролики непременно помогут в развитии не только студентам, начинающим свой путь, но и профессионалам, которые постоянно совершенствуют собственные навыки“, - отметила Лора Гасай, руководитель Высшей Школы Media & Production.

Напомним, ранее мы писали, как дети ведущих “1+1“ закончили учебный год.