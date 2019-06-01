Екатерина Кухар рассказала, без чего не может жить
Прима-балерина призналась, от какой еды никогда не откажется.
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Известная украинская прима-балерина и судья проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар, которая недавно похвасталась украшениями на 12 миллионов, рассказала, от какого продукта никогда не откажется.
В недавнем интервью для программы "Светская жизнь" звезда призналась, что обожает мясо и лимоны.
Раскрою секрет, если бы у меня был пустой холодильник, я бы положила туда лимон и испанскую колбаску, - призналась прима-балерина Кате Осадчей.
Муж Кухар - Александр Стоянов рассказал, сколько колбасы съедает его супруга за день.
Она съедает примерно две колбаски за день, - прокомментировал Александр.
Напомним, что ранее Екатерина Кухар поделилась архивным снимком в своем Instagram.
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