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Екатерина Кухар рассказала, без чего не может жить

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Прима-балерина призналась, от какой еды никогда не откажется.
Екатерина Кухар рассказала, без чего не может жить
Екатерина Кухар рассказала, без чего не может жить
instagram.com/ekaterinakukhar_official/

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Известная украинская прима-балерина и судья проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар, которая недавно похвасталась украшениями на 12 миллионов, рассказала, от какого продукта никогда не откажется.

В недавнем интервью для программы "Светская жизнь" звезда призналась, что обожает мясо и лимоны.

Раскрою секрет, если бы у меня был пустой холодильник, я бы положила туда лимон и испанскую колбаску, - призналась прима-балерина Кате Осадчей.

Муж Кухар - Александр Стоянов рассказал, сколько колбасы съедает его супруга за день.

Она съедает примерно две колбаски за день, - прокомментировал Александр. 

Напомним, что ранее Екатерина Кухар поделилась архивным снимком в своем Instagram.
 

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Теги: Екатерина Кухар, балерина
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