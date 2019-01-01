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"Бриллиантовая роскошь": украинская прима-балерина похвасталась украшениями на 12 миллионов

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Кристина Шишпор носила один из самых дорогих бриллиантов в мире из коллекции "Высокое ювелирное искусство".

"Бриллиантовая роскошь": украинская прима-балерина похвасталась украшениями на 12 миллионов
пресс-служба

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В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", прима-балерина Кристина Шишпор рассказала, как танцевала в украшениях на 12 миллионов гривен.

В столице в очередной раз прогремел "Венский вальс", главной звездой которого была украинская балерина Кристина Шишпор. И танцевала она как говорится «по-богатому», ведь на Кристине было украшений на 12 миллионов гривен. Драгоценности держали за семью замками, а саму балерину сопровождала команда секьюрити.

Мы не рисковали ни моим здоровьем, ни украшениями. И для того, чтобы меня обезопасить, меня охраняли секьюрити. Я считаю, что это правильно, – говорит прима-балерина Кристина Шишпор в "Ранку з Україною".

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Кристина надела на себя один из самых дорогих бриллиантов в мире из коллекции "Высокое ювелирное искусство".

Так же я провожу параллель. Бриллианты, драгоценные камни – настоящие. Не важно, кто их наденет, каждая женщина будет чувствовать себя королевой, – прокомментировала прима-балерина в эфире канала "Украина".

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар поразила фигурой на пляже. 

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Теги: Балерина, драгоценности, Кристина Шишпор
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Источник: ivona bigmir)net

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