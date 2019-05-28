"Новый проект!": Группа KAZKA выпустила книгу для детей

Популярная украинская группа KAZKA подготовила для маленьких фанатов приятный сюрприз. Участники коллектива презентовали детскую книгу под названием “KAZKA. У пошуках себе“. Об новом проекте музыканты сообщили на официальной странице группы в Instagram.

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В книге описаны события из истории коллектива KAZKA. Автором произведения стал детский писатель Сашко Дерманский.

Как отметили участники группы, “KAZKA. У пошуках себе“ - это история о том, что все возможно, нужно только верить.

“Новий проект! Новий сторінка! Нова KAZKA! Сьогодні ми презентуємо справжню казку (так-так, у форматі книги), яку ви можете придбати у @mcdonaldsukraine! В ній розказана історія про те, що все можливо, потрібно тільки вірити. В ній - справжні герої, які борються зі страхами та шукають власний шлях. В ній — казкові пригоди та реальні емоції. В ній любов всієї нашої команди, яка працювала над KAZKA. Дуже хвилюємось та чекаємо перших вражень від вас“, - поделились музыканты.