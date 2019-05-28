Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Новый проект!": Группа KAZKA выпустила книгу для детей

Комментариев: 0
Участники группы презентовали детскую книгу под названием "KAZKA. У пошуках себе".
"Новый проект!": Группа KAZKA выпустила книгу для детей
"Новый проект!": Группа KAZKA выпустила книгу для детей
instagram.com/kazka.band

Популярная украинская группа KAZKA подготовила для маленьких фанатов приятный сюрприз. Участники коллектива презентовали детскую книгу под названием “KAZKA. У пошуках себе“. Об новом проекте музыканты сообщили на официальной странице группы в Instagram. 

Читай также: “KAZKA не остановится“: Участники нацотбора Евровидения рассказали о планах на будущее

В книге описаны события из истории коллектива KAZKA. Автором произведения стал детский писатель Сашко Дерманский.

Как отметили участники группы, “KAZKA. У пошуках себе“ - это история о том, что все возможно, нужно только верить. 

“Новий проект! Новий сторінка! Нова KAZKA!  Сьогодні ми презентуємо справжню казку (так-так, у форматі книги), яку ви можете придбати у @mcdonaldsukraine!  В ній розказана історія про те, що все можливо, потрібно тільки вірити. В ній - справжні герої, які борються зі страхами та шукають власний шлях. В ній — казкові пригоди та реальні емоції. В ній любов всієї нашої команди, яка працювала над KAZKA. Дуже хвилюємось та чекаємо перших вражень від вас“, - поделились музыканты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новий проект! Новий сторінка! Нова KAZKA! Сьогодні ми презентуємо справжню казку (так-так, у форматі книги), яку ви можете придбати у @mcdonaldsukraine! В ній розказана історія про те, що все можливо, потрібно тільки вірити. В ній — справжні герої, які борються зі страхами та шукають власний шлях. В ній — казкові пригоди та реальні емоції. В ній любов всієї нашої команди, яка працювала над KAZKA. Дуже хвилюємось та чекаємо перших вражень від вас ❤️ А тепер УВАГА! Публікуйте фото книжки у своєму акаунті, ставте хештег #kazkastory та беріть участь у розіграші двох квитків на наш концерт у Палаці Спорту 14 листопада! *Всі кошти з продажу KAZKA будуть перераховані на благодійність. Нам дуже хочеться, аби казка траплялась з якомога більшою кількістю дітей. Допоможемо разом!

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

Напомним, ранее солистка “KAZKA“ Александра Зарицкая поразила фанов ярким макияжем.

Поделись:
Теги: KAZKA
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь