"Новый проект!": Группа KAZKA выпустила книгу для детей
Популярная украинская группа KAZKA подготовила для маленьких фанатов приятный сюрприз. Участники коллектива презентовали детскую книгу под названием “KAZKA. У пошуках себе“. Об новом проекте музыканты сообщили на официальной странице группы в Instagram.
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В книге описаны события из истории коллектива KAZKA. Автором произведения стал детский писатель Сашко Дерманский.
Как отметили участники группы, “KAZKA. У пошуках себе“ - это история о том, что все возможно, нужно только верить.
“Новий проект! Новий сторінка! Нова KAZKA! Сьогодні ми презентуємо справжню казку (так-так, у форматі книги), яку ви можете придбати у @mcdonaldsukraine! В ній розказана історія про те, що все можливо, потрібно тільки вірити. В ній - справжні герої, які борються зі страхами та шукають власний шлях. В ній — казкові пригоди та реальні емоції. В ній любов всієї нашої команди, яка працювала над KAZKA. Дуже хвилюємось та чекаємо перших вражень від вас“, - поделились музыканты.
Новий проект! Новий сторінка! Нова KAZKA! Сьогодні ми презентуємо справжню казку (так-так, у форматі книги), яку ви можете придбати у @mcdonaldsukraine! В ній розказана історія про те, що все можливо, потрібно тільки вірити. В ній — справжні герої, які борються зі страхами та шукають власний шлях. В ній — казкові пригоди та реальні емоції. В ній любов всієї нашої команди, яка працювала над KAZKA. Дуже хвилюємось та чекаємо перших вражень від вас ❤️ А тепер УВАГА! Публікуйте фото книжки у своєму акаунті, ставте хештег #kazkastory та беріть участь у розіграші двох квитків на наш концерт у Палаці Спорту 14 листопада! *Всі кошти з продажу KAZKA будуть перераховані на благодійність. Нам дуже хочеться, аби казка траплялась з якомога більшою кількістю дітей. Допоможемо разом!
Напомним, ранее солистка “KAZKA“ Александра Зарицкая поразила фанов ярким макияжем.
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