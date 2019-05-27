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"Самые красивые глаза": Солистка "KAZKA" поразила фанов ярким макияжем

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Исполнительница похвасталась мейкапом в коралловых тонах.
"Самые красивые глаза": Солистка "KAZKA" поразила фанов ярким макияжем
"Самые красивые глаза": Солистка "KAZKA" поразила фанов ярким макияжем
instagram.com/kazka.band

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая часто радует поклонников эффектными образами и необычным макияжем.

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На официальной странице коллектива в Instagram появился яркий кадр, на котором девушка похвасталась необычным макияжем глаз.

На свежем снимке Александра продемонстрировала лицо крупным планом. Певица позирует в черной кофте и красной шляпе. Дополнила свой образ артистка нежным мейкапом в коралловых тонах.

К фото исполнительница добавила интригующую подпись, в которой она рассказала, что KAZKA  готовится презентовать нечто, что группа сделает впервые.

“Завтра презентуємо дещо таке, що робили вперше. Дуже хвилююсь. Маєте припущення, що це може бути?“ - написала Зарицкая.

Подписчики принялись активно засыпать Александру комплиментами, а также писать свои предположения о премьере.

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“Ви неймовірно красиві“,“Сашаааа, какие у вас невероятно красивые глаза!) Я даже не представляю что)“, “Я пам'ятаю що Юрій Нікітін говорив, що зовсім скоро вийде казка. Можливо, саме завтра вона вийде в світ?“, “У Нее самые красивые глаза на свете! Я когда в первый раз увидел на Х Факторе тогда еще влюбился!“, “Сподіваюсь пісня“, “Знялись в рекламі?“, “Я й гадки не маю,але це буде бомбезно“

Напомним, ранее солистка KAZKA Александра Зарицкая призналась, что делает ее счастливой.

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Теги: KAZKA, Александра Зарицкая
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Источник: Ivona.bigmir.net

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