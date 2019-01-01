Участники "Евровидения-2019" группа Hatari выпустили провокационный клип
Эпатажная исландская группа Hatari, которая заняла 10 место на песенном конкурсе “Евровидения-2019“, выпустила новый видеоклип.
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Коллектив записал совместный трек KLEFI / SAMED с палестинским музыкантом Башаром Мурадом. Съемки клипа на эту композицию проходили еще в апреле, перед началом “Евровидения“, в пустыне недалеко от Тель-Авива. В ролике артисты поют на исландском и арабском языках, при этом держа в руках флаг Палестины.
Отметим, что Hatari открыто выступают против политики Израиля в арабо-израильском конфликте. А в финале “Евровидения-2019“ во время объявления результатов музыканты показали на камеру флаг Палестины.
Напомним, ранее организаторы “Евровидения-2019“ пересчитали баллы.
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