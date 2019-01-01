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Участники "Евровидения-2019" группа Hatari выпустили провокационный клип

Спецтема: Евровидение-2019
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Представители Исландии на "Евровидении-2019" записали новую песню с палестинским музыкантом.
Участники "Евровидения-2019" группа Hatari выпустили провокационный клип
Участники "Евровидения-2019" группа Hatari выпустили провокационный клип
Getty Images

Эпатажная исландская группа Hatari, которая заняла 10 место на песенном конкурсе “Евровидения-2019“, выпустила новый видеоклип.

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Коллектив записал совместный трек KLEFI / SAMED с палестинским музыкантом Башаром Мурадом. Съемки клипа на эту композицию проходили еще в апреле, перед началом “Евровидения“, в пустыне недалеко от Тель-Авива. В ролике артисты поют на исландском и арабском языках, при этом держа в руках флаг Палестины. 

Отметим, что Hatari открыто выступают против политики Израиля в арабо-израильском конфликте.  А в финале “Евровидения-2019“ во время объявления результатов музыканты показали на камеру флаг Палестины. 

Напомним, ранее организаторы “Евровидения-2019“ пересчитали баллы.

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Теги: Hatari, Евровидение 2019, Башар Мурад
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Источник: ivona.bigmir.net

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