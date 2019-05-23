"Евровидение-2019": организаторы конкурса пересчитали баллы
Организаторы “Евровидения-2019“ пересмотрели результаты песенного конкурса, финал которого состоялся 18 мая в Тель-Авиве. Об этом заявили на официальном сайте “Евровидения“.
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В сообщении говорится, что причиной пересмотра итогов конкурса стала ошибка в процессе начисления баллов.
“При стандартной практике проверки результатов конкурса мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован неправильный совокупный результат. Это не повлияло на подсчет очков, полученных в результате телеголосования в 41 стране-участнице, а также на общего победителя“, - сообщили представители EBU.
“В знак уважения к артистам и членам Европейского вещательного союза мы хотели бы скорректировать окончательные результаты в соответствии с правилами“, - отметили организаторы конкурса.
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Пересмотр баллов не привел к изменению в топ-3 конкурса. Нидерландам добавили 6 баллов к изначальным результатам, Италии - 7 баллов, а России - 1 балл.
Новая таблица результатов финала “Евровидение-2019“ выглядит так:
- Нидерланды (498 баллов)
- Италия (472 балла)
- Россия (370 баллов)
- Швейцария (364 балла)
- Швеция (334 балла)
- Норвегия (331 балл)
- Северная Македония (305 баллов)
- Азербайджан (302 балла)
- Австралия (284 балла)
- Исландия (232 балла)
- Чехия (157 баллов)
- Дания (120 баллов)
- Кипр (109 баллов)
- Мальта (107 баллов)
- Словения (105 баллов)
- Франция (105 баллов)
- Албания (90 баллов)
- Сербия (89 баллов)
- Сан-Марино (77 баллов)
- Эстония (76 очков)
- Греция (74 балла)
- Испания (54 балла)
- Израиль (35 баллов)
- Беларусь (31 балл)
- Германия (24 балла)
- Великобритания (11 баллов)
Напомним, ранее победитель “Евровидения-2019“ оторвался под песню Русланы.
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