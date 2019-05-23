"Евровидение-2019": организаторы конкурса пересчитали баллы

В процессе подсчета голосов была обнаружена ошибка.

Организаторы “Евровидения-2019“ пересмотрели результаты песенного конкурса, финал которого состоялся 18 мая в Тель-Авиве. Об этом заявили на официальном сайте “Евровидения“.

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В сообщении говорится, что причиной пересмотра итогов конкурса стала ошибка в процессе начисления баллов.

“При стандартной практике проверки результатов конкурса мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован неправильный совокупный результат. Это не повлияло на подсчет очков, полученных в результате телеголосования в 41 стране-участнице, а также на общего победителя“, - сообщили представители EBU.

“В знак уважения к артистам и членам Европейского вещательного союза мы хотели бы скорректировать окончательные результаты в соответствии с правилами“, - отметили организаторы конкурса.

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Пересмотр баллов не привел к изменению в топ-3 конкурса. Нидерландам добавили 6 баллов к изначальным результатам, Италии - 7 баллов, а России - 1 балл.

Новая таблица результатов финала “Евровидение-2019“ выглядит так:

Нидерланды (498 баллов) Италия (472 балла) Россия (370 баллов) Швейцария (364 балла) Швеция (334 балла) Норвегия (331 балл) Северная Македония (305 баллов) Азербайджан (302 балла) Австралия (284 балла) Исландия (232 балла) Чехия (157 баллов) Дания (120 баллов) Кипр (109 баллов) Мальта (107 баллов) Словения (105 баллов) Франция (105 баллов) Албания (90 баллов) Сербия (89 баллов) Сан-Марино (77 баллов) Эстония (76 очков) Греция (74 балла) Испания (54 балла) Израиль (35 баллов) Беларусь (31 балл) Германия (24 балла) Великобритания (11 баллов)

Напомним, ранее победитель “Евровидения-2019“ оторвался под песню Русланы.