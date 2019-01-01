10 интересных фактов о предстоящем выступлении легендарной группы Kiss в Киеве.

Все, что нужно знать о концерте Kiss в Киеве пресс-служба

16 июня на НСК “Олимпийский“ будет очень жарко. В рамках прощального тура в Киев заедут легендарные рокеры Kiss. Их шоу славится не только масштабностью и нетленными хитами, но и огромным количеством пиротехники, которого бы хватило на празднование пяти Дней независимости.

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В преддверии концерта мы решили рассказать интересные факты о шоу, которое везет знаменитая четверка.

Оборудование прежде всего. Группа везет его с собой. А это 20 фур, в которых содержится 400 тонн света, звука и пиротехники. Эпическому шоу - большую команду. Вместе с участниками Kiss в нее входит 85 человек. Сцена планируется высотой с семиэтажный дом, а это больше 20 метров. В техническом райдере Kiss прописан интересный момент. Охранники, которые будут стоять у сцены, должны быть снабжены берушами. Программа у группы очень громкая, поэтому их слух нужно беречь. Перед концертом среди охранников проведут инструктаж. Им расскажут, в какой момент будет громкий звук или очередной пиротехнический взрыв. Тогда-то они и наденут беруши. Сценический костюм Джина Симмонса, фронтмена группы, весит 25 килограмм. Любопытный пункт райдера - несколько холодильников с определенной температурой в разных точках сцены, чтобы участники Kiss во время концерта могли попить. Или выпить. Читай также: Настя Каменских показала закулисье своего путешествия по Америке В первые несколько лет карьеры Kiss сами себе накладывали знаменитый макияж. Теперь для этого у них есть специально нанятый гример. Процесс происходит не в гримерке, а в отдельном мэйк-ап руме. На треке I Was Made For Loving You, гитарист группы Пол Стэнли появится на небольшом подмостке в районе третьей фан-зоны, а потом, держась за лебедку, пролетит аж до главной сцены. И это в 70 лет! Cет-лист Kiss в этом туре неизменный. 20 песен, которые включают в себя знаковые хиты группы. Ознакомиться с ним можно здесь. И самый главный факт. В Киев Kiss везет полноценное шоу, которое группа показывает во всех без исключения странах. Никаких лайт-версий, поэтому фанаты группы могут не переживать. Они увидят одну из главных концертных команд в истории музыки во всем великолепии.

Напомним, ранее LP объяснила, почему не стала известной раньше.