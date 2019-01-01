LP объяснила, почему не стала известной раньше

Американская певица рассказала, почему отдавала свои песни другим артистам.

В эксклюзивном интервью программе “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, автор хита Lost on You, популярная американская певица LP призналась, не жалко ли ей отдавать свои песни другим артистам.

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До того, как презентовать хит Lost on You, певица уже выпустила два альбома. Но предыдущие ее песни такими популярными не стали.

“Они просто не звучали на радио, – объясняет LP в эфире канала “Украина“. – Я не хочу думать, что с самыми песнями было что-то не так. У меня была композиция Into the Wild, которую использовали в рекламе. Все равно я считаю, что мне повезло. Я имею возможность зарабатывать деньги и написанием песен, и своим пением“.

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Действительно Лаура написала много песен другим артистам – Рианне, Агилере. Певица признается, что отдавать свои композиции совершенно не жалко.

“Когда ты знаешь, как этот бизнес устроен, то к этому относишься нормально. Если кто-то из артистов имеет потрясающий успех и хочет спеть твою песню – это замечательно. Надо продолжать писать их, все равно ты не сможешь все спеть. А песни должны жить“, – рассказала в “Ранку з Україною“ певица.

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Впрочем, многие артисты говорят, что создать шедевр можно только пережив негативный опыт. Так было с песней Lost on You, когда LP разошлась со своей бывшей девушкой. Теперь у Лауры новая любовь, в личной жизни все прекрасно. Но поклонники переживают за ее новые хиты.

“О, не стоит! Я пережила немало трагедий и имела достаточно драм, чтобы писать еще хиты, – говорит Лаура Перголицци. – Иногда создание песен для меня, как для актера. Есть же много актрис, которые в реальной жизни не переживали того, что зритель видит на экране. Но от этого игра не менее талантлива. Однако часто именно опыт дает тебе возможность получить те эмоции, которые и помогают в творчестве“.

Напомним, ранее LP призналась, где выйдет замуж за свою девушку.