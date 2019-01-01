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Телеканал "1+1" сообщил о мошенниках, объявивших псевдо-кастинг в сериал "Школа"

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Злоумышленники выманивают персональные данные пользователей.
Телеканал "1+1" сообщил о мошенниках, объявивших псевдо-кастинг в сериал "Школа"
Телеканал "1+1" сообщил о мошенниках, объявивших псевдо-кастинг в сериал "Школа"
пресс-служба

Телеканалу 1+1 стало известно, что злоумышленники выманивают персональные данные пользователей под видом псевдо-кастинга в новый сезон культового сериала “Школа“. Объявления, в которых ищут актёров на главные роли и в массовые сцены, публикуют в социальных сетях.

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Телеканал 1+1 официально заявляет, что не открывал кастинг на новый сезон сериала “Школа“, призывает зрителей быть бдительными и не передавать персональные данные сомнительным лицам. Вся информация о кастингах в проекты 1+1 есть только в официальных социальных сетях и на сайтах канала.

Отметим, что на этой неделе сериал “Школа“ выходит на телеканале 1+1 в 22:30.

Напомним, ранее Лиза Василенко присоединилась к фан-туру сериала “Школа“.

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Теги: Школа, мошенники, 1+1
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Источник: ivona.bigmir.net

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