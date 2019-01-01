Актриса, сыгравшая Лолу, присоединилась к фан-туру "Школы" - встречи состоятся в 10 городах Украины.

Лиза Василенко присоединилась к фан-туру сериала "Школа" пресс-служба

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После многочисленных обращений от зрителей телеканал “1+1“ решил продолжить фан-тур культового сериала “Школа“. На этот раз к команде присоединится Лиза Василенко, которая в сериале сыграла одну из самых ярких героинь - Лолу. Об этом актриса сообщила на своей Instagram странице и сказала, что очень ждет встречи с фанатами.

пресс-служба

Также со зрителями во время интерактивного представления встретятся Ирина Кудашова (Ника), Олег Выговский (Назар), Карина Чернявская (Ася), Саша Петренко (Паша), Мария Кондратенко (Соня), Янина Андреева, Елена Курта, Андрей Бойко, Ольга Шевченко и другие актеры.

пресс-служба

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Напомним, уже 23 мая популярные актеры, любимцы украинцев, которые исполнили главные роли в сериале, отправляются на новые встречи с поклонниками. В рамках последнего тура актеры посетят десять городов по всей Украине - Черкассы, Кременчуг, Кривой Рог, Запорожье, Белую Церковь, Умань, Херсон, Николаев, Одесса, Винница, Львов, Черновцы, Каменец-Подольский и Житомир, где презентуют интерактивное представление, посвященное подготовке героев к шоу талантов. А судьями для участников станут зрители, которые смогут оценить каждую команду, проголосовать за победителя в соревновании 11-А и 10-Б, и выбрать их классных руководителей.

пресс-служба

Не пропустите встречу с любимыми актерами в своем городе. Купить билеты на фан-встречу в своем городе можно по ссылке:

http://bit.ly/2UBnjo0

Количество мест ограничено.

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