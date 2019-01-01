Скичко рассказал о своей первой зарплате на в качестве ведущего.

Александр Скичко признался, каким был его первый гонорар пресс-служба

Ведущий канала “Украина“ Александр Скичко в интервью программе “Ранок з Україною“ рассказал о своем первом заработке в качестве ведущего.

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Это сейчас Александр Скичко – один из самых востребованных ведущих Украины. За его плечами проведение “Евровидения“ и множества крупных мероприятий. Каждый день зрители канала “Украина“ именно от него узнают свежие подробности из жизни звезд в программе “Зірковий шлях“, а еще он ведет собственный телепроект “Без паніки“ и грандиозное супершоу “Дивовижні люди“.

Но, как и многие другие успешные люди, начинал Александр из мероприятий поменьше в своем родном городе.

“Это был день сельского хозяйства в местной филармонии Черкасс. Я был ведущим, писал сценарий. Это вообще достаточно серьезное мероприятие, облсовет, губернатор присутствовал, собрались фермеры. Тогда я получил 50 гривен“, – рассказал Александр Скичко в интервью “Ранку з Україною“.

По словам Александра, после этого он начал работать ведущим мероприятий в Черкассах и тогда же задумался о карьере на телевидении.

Напомним, ранее Александр Скичко рассказал, как относится к сплетням о его браке.