Канал "Украина" покажет премьеру нового фильма с Ольгой Сумской

Премьера 4-серийной картины "С меня хватит" состоится уже в это воскресенье.

В воскресенье, 17 марта, в 17:00 канал “Украина“ покажет премьеру 4-серийной картины “С меня хватит“ производства “Украинской продакшн студии“ по заказу канала.

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Всю свою жизнь Соня поступала так, как будет лучше для ее мужа и других. Пытаясь бесконечно угождать, из полной целей и мечтаний девушки она превратилась в “тихую мышку“, но счастливой так и не стала. На голову Сони “падают“ одни неприятности: муж запрещает открыть свою студию флористики, ее увольняют с работы, все забывают о ее Дне рождения. А однажды, вернувшись домой раньше, она застает мужа в постели с другой…

Соня в расстроенных чувствах запрыгивает в машину и несется сломя голову, куда глаза глядят. В итоге девушка попадает в аварию и оказывается в больнице при смерти. Оказавшись на грани жизни и смерти, Соня принимает решение отныне делать только то, что хочет сама. Удастся ли ей восстановиться и наладить личную жизнь?

Режиссер-постановщик картины – Роман Барабаш.

“В нашей истории интересны взаимоотношения персонажей, каждый из которых сможет понять мотивы своих поступков, действуя во время непростых жизненных обстоятельств и оказываясь на волосок от гибели... Это фильм о любви, о том, как непросто строить новые отношения, когда прежний брак оказался несостоятельным и нужно найти в себе волю, для того чтобы двигаться навстречу мечте. Надеюсь, картина станет небольшой мотивацией для тех, кто уже готов, но все еще не решился сделать первый шаг в сторону изменений к лучшему“, – рассказал Роман Барабаш.

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В фильме снялись актеры Марина Митрофанова, Ольга Сумская, Анатолий Котенев, Артем Карасев, Андрей Фединчик, Полина Василина, Евгений Олейник, Мария Трепикова.

Оператор-постановщик – Александр Клименко. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Евгений Лященко, Ирина Заря, Ирина Чемерис. Производством фильма по заказу телеканала “Украина“ занималась компания “Украинская продакшн студия“. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Напомним, ранее дочь Лилии Ребрик сыграла главную роль в сериале “Сердце матери“.