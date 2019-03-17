Голос країни 9: когда и где смотреть девятый выпуск

Узнайте, где можно посмотреть девятый выпуск вокального шоу "Голос країни-9".

В воскресенье, 17 марта, выйдет девятый выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.

Посмотреть онлайн “Голос країни-9“ можно будет на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.

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В новом эфире зрители увидят решающий этап вокальных боев. Тренеры шоу Потап, Тина Кароль, Монатик и Дан Балан вместе со своими командами вокалистов будут посоревноваться на ринге.

Вокальные бои определят сильнейших участников в командах тренеров. Узнайте, кто из музыкантов продолжит борьбу за титул Голоса страны 9 на этапе “Нокауты“, а кто покинет шоу уже в это воскресенье.

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Напомним, по итогам первого этапа вокальных боев шоу покинули: Владислава Бердникова, Анастасия Каманина, Николай Задерей (команда Монатика); Аделина Шевченко, Екатерина Гудим, Наталия Корниленко, Александр Мельник (команда Потапа); Михаил Димов, Сергей Костецкий (команда Дана Балана), Богдан Богославец, Шайе Огенетеджири (команда Тины Кароль).

Как прошел восьмой выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.